فايز المالكي يشكو من زوار آخر الليل.. "لا توجعوني عند بيتي"

اشتكى الفنان السعودي المعتزل فايز المالكي من سلوكيات وتصرفات تصدر من بعض أصحاب الحاجات الذين يزورون بيته في أوقات مختلفة طلباً للمساعدة.

وانتقد المالكي بشدة من يزورون بيته ويدقون بابه في ساعات لا يجوز فيها زيارة الناس كساعات متأخرة من الليل أو في ساعات الفجر المبكر، حسب قوله.

وقال في تغريدة نشرها عبر حسابه في تويتر: ”اسالكم بالله العظيم لا تحرجوني وتوجعوني عند بيتي..اسال الله يفرج همكم“.

وأضاف: ”مو معقول الساعه 2 و3 باليل تاقف على باب بيتي وتدق الباب وتلفلف ع البيت ياخوان البيوت لها حرمة“.

وتابع المالكي: ”اسال الله يفرج همكم اعرف انكم اصحاب حاجة لكن مابيدي شى ..افتح الباب الظهر العصر اخر اليل والاقيك داخل الحوش لا“.

اسالكم بالله العظيم لا تحرجوني وتوجعوني عند بيتي..اسال الله يفرج همكم

مو معقول الساعه 2 و3 باليل تاقف على باب بيتي وتدق الباب وتلفلف ع البيت ياخوان البيوت لها حرمة اسال الله يفرج همكم اعرف انكم اصحاب حاجة لكن مابيدي شى ..افتح الباب الظهر العصر اخر اليل والاقيك داخل الحوش لا — فايز المالكي (@fayez_malki) August 8, 2022

وقال المالكي في تغريدة أخرى: ”اخواني اسال الله ان يفرج همكم بس حتى عيالي مايقدرون يطلعون بسبب اللي. واقفين عند باب بيتي بكل وقت ارجوكم انا عندي عيال وجيران والله العظيم كلهم يشكون من الازعاج. ارجوكم“.

اخواني اسال الله ان يفرج همكم

بس حتى عيالي مايقدرون يطلعون بسبب اللي. واقفين عند باب بيتي

بكل وقت ارجوكم انا عندي عيال وجيران والله العظيم كلهم يشكون من الازعاج. ارجوكم — فايز المالكي (@fayez_malki) August 8, 2022

يذكر أن الفنان السعودي المالكي يعتبر من الشخصيات المحبة للعمل الإنساني وينشط بشكل كبير عبر منصات التواصل الاجتماعي لفعل الخير وتوصيل المحتاجين بالمسؤولين وفاعلي الخير من أجل حل المشاكل وتقديم المساعدات لمستحقيها.

وكان المالكي مؤخراً بطلاً لقصة الفتاة الهاربة من السعودية واللاجئة في ألمانيا وسام السويلمي، حيث استطاع بعد جهد كبير إقناعها بالعودة إلى المملكة العربية السعودية وساهم في توصيلها بسفارة بلادها في برلين وتقديم كل الدعم والعون لها حتى وصلت المملكة.