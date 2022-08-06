أشرف زكي يكشف حقيقة لجوء 3 فنانين كبار للتسول بسبب البطالة

كشف الفنان المصري أشرف زكي حقيقة لجوء 3 فنانين مصريين كبار للتسول بسبب معاناتهم من البطالة، مشيرا إلى أن هذا الكلام غير صحيح.

وكانت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت أنباء خلال الساعات الماضية تفيد بلجوء 3 فنانين من بينهم الفنان شريف خير الله إلى التسول بسبب معاناتهم من البطالة.

ونفى أشرف زكي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج ”صالة التحرير“ الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى ويذاع عبر شاشة ”صدى البلد“ حقيقة ما تم تداوله، مشيرا إلى أن الفنانين اعتادوا على الشائعات منذ زمن.

وأشار زكي إلى أن النقابة أتاحت في الفترة الماضية فرص عمل لعدد كبير من أعضائها في ظل تعدد جهات الإنتاج في المجال الفني، موضحا أن الفنان ليست قضيته الأموال بقدر ما هو معني بالعمل.

وأكد نقيب المهن التمثيلية في مصر أن النقابة بصدد تحسين أوضاع الفنانين وأسرهم تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهناك مشروع قانون مقدم لتحسين معاشات الفنانين، كما سيتم تنفيذ مقترح لإقامة حفلات يذهب عائدها لرعاية الفنانين وأسرهم.

وعن سبب البطالة قال زكي إن عدد الأعمال المعروضة هو السبب، موضحا أن العام الحالي يشهد إنتاج حوالي 30 مسلسلا، وهو عدد لا يكفي أعداد الممثلين الكبيرة في مصر، ولذلك تبحث النقابة عن آليات للتغلب على هذا الأمر.

جدير بالذكر أن عددا من الفنانين المصريين أعلنوا خلال الفترة الأخيرة عن معاناتهم من البطالة، من بينهم الفنان شريف خير الله والفنان خالد زكي.