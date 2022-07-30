آمال ماهر تحيي أول حفل فني بعد اختفائها وتوجه رسالة للجمهور

أحيت الفنانة المصرية آمال ماهر، مساء الجمعة، أولى حفلاتها الغنائية في مدينة العلمين الجديدة شمال مصر، بعد فترة غيابها الطويلة التي أثارت جدلا واسعا.

وهذا الظهور هو الأول فنيا لآمال ماهر، بعد فترة اختفائها، والأول منذ إعلان اعتزالها قبل أكثر من عام، وشهد حضور حشد من الشخصيات الرسمية والشعبية.

وحضر الحفل كل من وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، ووزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، فضلا عن حضور شخصيات عامة ونواب في البرلمان وفنانين أبرزهم الفنانة إلهام شاهين.

وظهرت الفنانة المصرية خلال الحفل، ممسكة في يدها بعلم مصر، وأدت وصلة غنائية تفاعل معها الجمهور، وسط إطلاق كثيف للألعاب النارية.

ووجهت آمال ماهر رسالة للجمهور في ختام الحفل قالت فيها: “لنا لقاء ثاني قريب، تصبحوا على خير مش هغيب تاني عنكم خلاص”.

وكانت ماهر أثارت جدلا واسعا في الأشهر الماضية، بعد اختفائها بشكل غامض، وسط مطالبات شعبية ورسمية بالكشف عن مصيرها، مع تداول معلومات بشأن اختطافها وتهديد حياتها.

وتفاعل العديد من الفنانين مع أزمة آمال ماهر التي قيل إنها مخطوفة وتتعرض للتعذيب، بحسب البعض، في حين دخلت نقابة المهن الموسيقية على خط الأزمة لتؤكد أن آمال ماهر بخير.