بكلمات مؤثرة.. ويل سميث يعتذر لكريس روك عن صفعة الأوسكار (فيديو)

تقدم الفنان الأمريكي الشهير ويل سميث باعتذار رسمي لزميله الفنان كريس روك عن الصفعة الشهيرة التي وجهها له خلال حفل الأوسكار الأخير.

وظهر ويل سميث في مقطع فيديو أعلن فيه تقديم الاعتذار لكريس روك وأنه مستعد من أجل تبادل الحديث معه في أي وقت يرغب الأخير في ذلك.

وقال سميث في المقطع: ”أريد أن أقول لك كريس أنا أعتذر لك عن تصرفي الذي كان غير مقبول، وأنا هنا إذا كنت مستعداً الحديث“.

واستبق الفنان العالمي تلك العبارة بالكشف عن أنه تواصل مع كريس روك والذي أخبره بأنه غير مستعد للحديث في الأمر حالياً.

وأضاف في المقطع الذي نشره عبر قناته في يوتيوب: ”أريد الاعتذار أيضاً لوالدة كريس ولعائلته خاصة توني روك (شقيق كريس) الذي جمعتنا معاً علاقة خاصة، وأعلم كم شخص تأذى مما حصل، ربما هذا لا يمكن إصلاحه“.

وتابع: ”لقد قضيت الأشهر الثلاثة الأخيرة في إعادة العرض ومحاولة الفهم الدقيق لما حدث في تلك اللحظة، أنا لن أتحدث عما حدث الآن، ولكن يمكنني القول أن لا جزء مني يعتقد أن تلك كانت الطريقة السليمة للتصرف في تلك اللحظة“.

ونفى ويل سميث أن تكون زوجته جيدا قد دفعته إلى التصرف بذلك الشكل مع كريس روك، مؤكداً أن لا علاقة لها بما حدث وأنه تصرف كذلك من تلك نفسه.

يذكر أن كريس روك تعرض لصفعة قوية على الملأ خلال حفل توزيع جوائر الأوسكار، من ويل سميث، بعدما سخر الأول من زوجة الثاني والطريقة التي قصت بها شعرها، دون أن يعلم أنها تعاني من مرض الثعلبة الذي يؤدي لتساقط الشعر.