السعودية.. "تيك توكر" يتعرض للسخرية بعد مناشدته للإفراج عن تالا صفوان

سخر مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية من أحد مشاهير تطبيق ”تيك توك“ بعد خروجه في مقطع فيديو بثه، وهو متأثر، مطالبا بإخراج المشهورة تالا صفوان من السجن، على حد قوله.

وناشد التيك توكر، وزير التعليم، للإفراج عن تالا صفوان، معلقا: ”تكفى يا وزير التعليم إنك تخرج تالا صفوان من السجن، ورب المصحف مالها ذنب، البنت ماكانت قاصدة ، فيه غيرها بتيك توك قليلين حيا“.

وكان قد كتب في تعليق، مشددا على أن ”تالا صفوان لا ذنب لها“، وأن ”صلة قرابة بعيدة تجمعه بها“: ”تالا مالها ذنب من أمس أبكي عليها بنت ولد عمة جدتي“.

وتسبب الفيديو، الذي تم تداوله عبر مواقع التواصل، بسخرية عارمة من التيك توكر، خاصة مع مناشدته لـ“وزير التعليم“ للإفراج عن تالا صفوان، متسائلين عن الصلة بين قضية المشهورة ”صفوان“ ووزير التعليم.

في حين شكك آخرون أن ”الشاب يسعى من وراء كلامه للشهرة“.

وأثارت قضية مشهورة ”تيك توك“ تالا صفوان في السعودية، والذي تبين أنها مصرية الأصل، جدلا واسعا في المملكة، بعد اتهامها بالترويج لـ“الشذوذ الجنسي“.

وأدى الجدل لإعلان السلطات السعودية، القبض على تالا صفوان، المقيمة في العاصمة الرياض.

وأكد بيان الشرطة بأن ”القبض على هذه المقيمة تم على خلفية ظهورها في بث تتحدث فيه مع أخرى بمضامين وإيحاءات جنسية من شأنها المساس بالآداب العامة“.

وتعرضت ”صفوان“، لحملة هجوم وانتقادات واسعة، من مغردين سعوديين، بسبب محتواها، الذي وصف بأنه ”مسيء“.

وبدأت الاتهامات ضد المشهورة، التي تصف نفسها براوية القصص و“اليوتيوبر“، حول اتهامها ”بميول جنسية شاذة“ بعد تداول مقطع فيديو مقتطع من ظهورها في بث مباشر مع شابة أخرى دعتها لزيارتها في منزلها في الرياض في وقت متأخر ليلا، قبل أن تنفي تلك الاتهامات ضدها.

لكن الاتهامات ضدها لم تعد تقتصر على الجدل الذي دار حول ”ميولها الجنسية“، إذ يقول كثير من المدونين السعوديين، إن ”المحتوى الذي تقدمه يستقطب الكثير من الأطفال والمراهقين ويتضمن العديد من المخالفات للمبادئ والقيم المجتمعية والقوانين المحلية“.