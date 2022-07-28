بعد أزمتها مع فائق حسن وأصالة.. من هي مارتا حامد؟

منذ إعلان الفنانة السورية أصالة نصري زواجها من الشاعر العراقي فائق حسن، مدير أعمال الفنان ماجد المهندس، والأضواء متجهة إلى طليقته مارتا حامد.

وخرجت مارتا حامد في لقاء إعلامي لتتهم طليقها فائق حسن وأصالة نصري باقتحام منزلها في غيابها، ورمي أغراضها خارجه، رغم تهنئتها السابقة له على زواجه من أصالة، وتأكيدها أن هنالك علاقة طيبة تجمعها بهما.

فمن هي مارتا حامد، التي أثارت جدلًا، بهذا الاتهام؟

بحسب المعلومات المتداولة، فإن مارتا حامد، وهي عراقية الأصل، من مواليد الكويت، إلا أنها تحمل الجنسية الأمريكية، وفق ما أكدته خلال لقائها الإعلامي مع إيلي باسيل.

وتعمل ”مارتا“ في مجال عالم الأزياء، وسبق أن أكدت أن هذا هو عملها الأساس، لكنها انشغلت لفترة من الزمن بأمور أخرى، قبل أن تعود لنشاطها في الأزياء.

ويبدو أن طليقة الشاعر العراقي، تملك عملًا في نيويورك إلى جانب إمارة دبي التي تقيم فيها، إذ إنه غالبًا ما تتنقل بين دبي والولاية الأمريكية.

وسبق أن كشفت مارتا حامد في تصريحات صحفية أنها تلقت عروضًا في مجال التمثيل، وأنها تدرس عدة عروض عرضت عليها، حيث تمنت أن تجسد شخصية تشبهها، وتنجح في إيصال رسالة إيجابية للجمهور.

وقالت بهذا الصدد: ”أنا الآن في صدد مراجعة عدة عروض في هذا المجال، والمهم بالنسبة لي أن يكون العمل يشبهني ويشبه شخصيتي بالدرجة الأولى، وأن أتمكن من إيصال رسالة إيجابية ومعنوية إلى محبيني ومتابعيني“.

وسبق أن كشف الشاعر العراقي فائق حسن، عن لقائه الأول بمارتا حامد، وقال إنه ”تعرَّف عليها حين اختارها لتشارك ماجد المهندس كموديل في أغنية (مو على كيفك)“، لتبدأ قصة حبهما.

وأضاف في حينها أنها ”ذات الأغنية التي احتفل بزفافه عليها“.

يذكر أن عدد متابعي مارتا حامد عبر حسابها على ”إنستغرام“، 374 ألف متابع، والذي تنشط عليه منذ العام 2020.

وكانت مارتا حامد قد خرجت، اليوم الخميس، في لقاء مباشر مع الإعلامي إيلي باسيل، لتفجر مفاجأة، متهمة طليقها وزوجته الفنانة السورية أصالة باقتحام منزلها أثناء سفرها ورمي أغراضها، وذكرت أنها ستقدم شكوى بفائق حسن وأصالة.