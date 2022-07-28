شاب يصدم مروج الرحيلي بوصلة غزل محرجة (فيديو)

تعرضت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي مروج الرحيلي لموقف محرج خلال تواجدها بأحد المراكز التجارية، حيث صادفت شابا رغب في التصوير معها.

ووجدت مروج الرحيلي نفسها في مواجهة الشاب الذي أطلق وصلة غزل صادمة جعلتها محرجة منه رغم أن الأمر بدأ بمجاملات عادية قبل أن يتطور الأمر.

شاب ينهال بالمديح والغزل على مشهورة السناب "مروج الرحيلي" : وعلي الطلاق انك حلوه ! pic.twitter.com/cpzRDLSG0i — هيئة المشاهير (@Celebrtybody) July 26, 2022

وقال الشاب، الذي لم تعرف هويته ولم يظهر في المقطع، في بداية الفيديو مخاطبا متابعيه: ”شوفوا من لقيت“، لترد مروج: ”تشرفت فيك“.

وانطلق الشاب بعدها في وصلة الغزل قائلا: ”الشرف لي أنا من لقيت الحلو حلواك يا زينك علي الطلاق إنك حلوة ماشاءالله تبارك الله، الله يحفظك يارب“.

وبدت علامات الحرج على وجه مروج الرحيلي التي اكتفت بتوجيه الشكر للشاب على إطرائه.