مارتا حامد

رونالدو ونابولي

للنساء فقط

فيديو الصرف الصحي

رونالدو وبوراك

جريمة العمرانية

مشاهد السيول

غريزمان
أظهر المزيد

منوعات

شاب يصدم مروج الرحيلي بوصلة غزل محرجة (فيديو)
تاريخ النشر: 28 يوليو 2022 12:47 GMT
تاريخ التحديث: 28 يوليو 2022 13:55 GMT

شاب يصدم مروج الرحيلي بوصلة غزل محرجة (فيديو)

تعرضت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي مروج الرحيلي لموقف محرج خلال تواجدها بأحد المراكز التجارية، حيث صادفت شابا رغب في التصوير معها. ووجدت مروج الرحيلي نفسها في

+A -A
المصدر: وصفي شهوان - إرم نيوز

تعرضت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي مروج الرحيلي لموقف محرج خلال تواجدها بأحد المراكز التجارية، حيث صادفت شابا رغب في التصوير معها.

ووجدت مروج الرحيلي نفسها في مواجهة الشاب الذي أطلق وصلة غزل صادمة جعلتها محرجة منه رغم أن الأمر بدأ بمجاملات عادية قبل أن يتطور الأمر.

وقال الشاب، الذي لم تعرف هويته ولم يظهر في المقطع، في بداية الفيديو مخاطبا متابعيه: ”شوفوا من لقيت“، لترد مروج: ”تشرفت فيك“.

وانطلق الشاب بعدها في وصلة الغزل قائلا: ”الشرف لي أنا من لقيت الحلو حلواك يا زينك علي الطلاق إنك حلوة ماشاءالله تبارك الله، الله يحفظك يارب“.

وبدت علامات الحرج على وجه مروج الرحيلي التي اكتفت بتوجيه الشكر للشاب على إطرائه.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play