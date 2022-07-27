فوز العتيبي: إذا أصبح الفنان الكولومبي مالوما "ترند" فأنا السبب

أشادت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي السعودية فوز العتيبي بـ“شهرتها“، لافتة إلى أنها ”ستكون السبب في شهرة الفنان الكولومبي مالوما في الشرق الأوسط“.

وكانت فوز العتيبي قد نشرت عدة مقاطع فيديو أثناء تواجدها في أسبانيا، معلنة أنها متوجهة لحضور حفل الفنان مالوما.

ووثقت المشهورة السعودية جانبا من حضورها حفل الفنان الكولومبي، قبل أن تخرج من الحفل برفقة زوجها أحمد الموسى، لتؤكد عبر حسابها في ”سناب شات“ أنه ”في حال اشتهر مالوما في الشرق الأوسط، فإن على الجميع أن يتذكر أنها السبب“.

وعلقت فوز العتيبي في معرض حديثها قائلة: ”إذا اشتهر مالوما فهو دعم معنوي له صراحة، قسما بالله، والله العظيم، أحس من بعد اليوم بطق مالوما ترند بالشرق الأوسط“.

وأكدت ”العتيبي“ أن ”الناس لم يكونوا ليعرفوا مالوما قبلها“، معتبرة أن ”شهرتها تجلب المزيد من الشهرة لأي فنان“، وفق قولها.

وسبق أن أثارت فوز العتيبي جدلا في مايو/أيار الماضي، حين استنكرت استعانة الفنان ماجد المهندس، بعارضة الأزياء الروسية إيرينا شايك بدلا منها، على حد قولها آنذاك.

واعتبرت العتيبي في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها في تطبيق ”سناب شات“، أن ”ماجد المهندس اختار العارضة الروسية على أساس أنها (نجمة) عالمية وستسهم في نجاح وانتشار الكليب، لكنه لا يدري أنني أكثر عالمية منها“.

وأضافت ”مشاهداتهم التي حصدوها في 6 أيام متواصلة من عرض وقت الكليب، أنا أحققها في يوم واحد فقط بمفردي“.

وأوضحت ”المهم أن مشاهداتي في ساعة أكثر من مشاهدتها على إنستغرام في يومين“، في إشارة لـ“تجاوزها“ شهرة ونجومية إيرينا شايك.

واعتبرت فوز العتيبي أنها ”النجمة الأولى من وسط المشهورات في منطقة الشرق الأوسط“ قائلة ”عموما خذوها قاعدة كل اللي في الشرق الأوسط من المشهورات ولا واحدة فيهن منتشرة عالميا مثلي“.