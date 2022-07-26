بعد اتهامها بالكذب.. ريهام عبدالغفور تكشف حقيقة زواجها بعمر الـ 12 عاما

كشفت الفنانة المصرية ريهام عبدالغفور حقيقة زواجها في عمر 12 عامًا، خلال لقاء تلفزيوني أجرته، أمس الإثنين، والذي عرضها للهجوم من نشطاء السوشيال ميديا الذين اتهموها بالكذب، موضحة أنها كانت تمزح مع الجمهور.

وبينت الفنانة ريهام عبدالغفور، خلال لقائها ببرنامج ”الحكاية“، أنها تزوجت عن عمر 12 عامًا، وأن لديها ولدين، الأكبر عمره 21 عامًا والأصغر 9 سنوات.

وعلقت ريهام عبدالغفور على الهجوم الذي تعرضت له بسبب تصريحها من خلال منشور كتبته عبر حسابها الشخصي على ”فيسبوك“، قالت فيه: ”كنت بهزر.. والله العظيم كنت بهزر.. مش معقول بجد!! عمالة بتشتم من الصبح إني كذابة“.

وكشفت الفنانة المصرية خلال لقائها مع عمرو أديب، أمس، أن ابنها الكبير يوسف رفض أن تمثل في فيلم قصير من إخراجه.

وأضافت أن نجلها يوسف يدرس الإخراج والتصوير في كندا، لافتة إلى أن فكرة دراسته هذا المجال طرأت عليه فجأة.

واستذكرت أنه أنتج فيلمًا قصيرًا كشرط لقبوله في الجامعة، ورفض حينذاك أن أمثل في ذلك الفيلم.

وتابعت الفنانة المصرية: ”مبسوطة بتقارب السن بيني وبين ابني الكبير، وبيمشي جنبي، وبشعر إننا أصحاب أنا وهو وليس أما وابنها“.

كما تطرقت إلى الحديث عن زوجها، وقالت إنه ”داعم كبير لها، ويحترم ويقدر شغلها ودائما يشجعها في أدوارها بأعمالها الفنية المختلفة“، مضيفة أنه ”من قريب كان هيتخانق معايا عشان بيدافع عن أحد أعمالي الفنية“.

يشار إلى أن ريهام عبدالغفور كشفت في لقاء سابق قصة زواجها من زوجها الحالي شريف السبكي، قائلة: ”قصة الحب بيني وبين زوجي شريف كانت غير متوقعة بالمرة، حيث أنجبت من زوجي الأول ابني يوسف، وتطلقت منه بعمر الـ 26 عاما، وبعد طلاقي قررت ألا أتزوج مرة أخرى، ولكن جمعني القدر بزوجي الحالي شريف“.