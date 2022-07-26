ما هي العقوبة التي تنتظر تالا صفوان؟

يترقب العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي العقوبة التي قد تصدر بحق مشهورة ”تيك توك“ تالا صفوان، وذلك بعد إلقاء القبض عليها من قبل الجهات الأمنية في السعودية.

وقد تتعرض تالا صفوان، الذي تبين أنها مصرية مقيمة في السعودية، للسجن والغرامة، فيما من المرجح كذلك أن تواجه قرارا بإغلاق حساباتها في مواقع التواصل والإبعاد عن المملكة.

وقال المحامي عبدالعزيز المهايلي في تصريحات لـ“إرم نيوز“ إنه ”من الممكن صدور حكم قضائي بإغلاق حسابات مواقع التواصل الاجتماعي كإجراء عقابي، أما تنفيذه فيجب أن يكون من المقيمة نفسها (تالا صفوان)“.

وفي التفاصيل، قال المحامي ”المهايلي“ إنه ”فيما يخص أحكام التهم التي تتعلق بالجرائم المعلوماتية فإنها على خلاف الجرائم في أرض الواقع، لا توجد هناك أدوات لمصادرتها، لذا فقد يحكم القاضي في هذه الحالة بإغلاق القنوات المملوكة للمتهم“.

وأضاف أنه ”في حال صدور حكم بإغلاق قنوات المتهمة المعنية هنا بالقضية تالا صفوان، ويصبح جاهزا للتنفيذ، يُحال الأمر إلى وزارة الداخلية، التي تتخذ على عاتقها إجراءات التأكد من تنفيذ الحكم من قبل صاحبة القنوات“.

وبحسب المحامي ”المهايلي“ قد يوصي القاضي بترحيل المخالفين من المقيمين عن المملكة، في حين يتم الإبعاد كإجراء تلقائي من قبل وزارة الداخلية، إذا صدر حكم بسجن أي من المقيمين مدة تتجاوز 3 أشهر.

وبشأن احتمالية براءة تالا صفوان من الفيديو المتهمة على أساسه، أكد المحامي المهايلي أن ”عبء إثبات براءتها يقع على عاتقها (أي تالا صفوان)، إذ عليها آنذاك أن تثبت أن المقطع مفبرك أو مجتزأ أو غيره“.

من جهتها، أكدت المحامية نجود قاسم لـ“إرم نيوز“ أن من حق المتهمة تالا صفوان في حال تمكنت من إثبات براءتها أن ترفع دعوى مضادة على المشهّرين بها ومن قاموا بقذفها، بتقديم الأدلة والبراهين على ذلك.

وأوضحت المحامية ”قاسم“ أن التشهير مخالف للقانون، إلا إذا كان بموجب حكم قضائي ومن الجهة المعنية وليس من الأفراد.

بدوره، نوّه الخبير القانوني نواف بن راشد المعثم لـ“إرم نيوز“ أنه في ”حال رغبت تالا صفوان بإثبات براءتها، فإن عليها أن تنفي عنها جميع التهم المشمولة بالمادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، والمادة الثامنة التي تنص على عقوبة السجن أو الغرامة في حال التغرير بالقُصَّر ومن في حكمهم، واستغلالهم“.

ولفت إلى أنه بحسب المادة الثامنة من نظام مكافحة الجرائم الإلكترونية، يجوز الحكم بإغلاق حسابات مواقع التواصل بشكل مؤقت أو نهائي.

وقال المعثم إن ”موقف تالا صفوان سيزداد تعقيدا إذا ما قررت النيابة العامة فتح تحقيق شامل بشأن المحتوى الذي تقدمه على حساباتها في مواقع التواصل، إذ إن عليها في تلك الحالة عبء تبرير تصرفاتها جميعها خاصة مع اتساع ضوابط تحديد الأمور المخلة بالآداب العامة والقيم الإسلامية“.

وأضاف أنه ”في حال تمت مواجهتها في الفيديو المعني وحده، فقد تتمكن من إثبات حسن نيتها وأن المقطع تم اجتزاؤه للإساءة، وآنذاك يمكنها تقديم بلاغات ضد من شهروا بها“.