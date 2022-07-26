مقتل دانا العتيبي.. فيديو مؤثر يكشف معاناتها مع العنف المنزلي

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعَ فيديو قديمًا لليوتيوبر دانا العتيبي، التي قتلت على يد زوجها السابق في أمريكا، وثقت فيه جانبًا من معاناتها معه.

وكانت العتيبي (27 عامًا) لقيت مصرعها، الأربعاء الماضي، بعدما أقدم زوجها -وهو ضابط بالبحرية الأمريكية يدعى براينت كاستيلو- على طعنها في أحد الطرق السريعة بولاية هاواي الأمريكية.

وظهرت العتيبي في الفيديو في حالة انهيار، وهي تتحدث إلى موظفة خدمة ”الخط الساخن الوطني لمنع الانتحار“ وتصف لها ”مدى العنف الجسدي“ الذي تتعرض له من قبل زوجها.

وقالت اليوتيوبر خلال حديثها للموظفة المحلية: ”مرت بيننا مواقف عديدة من قبل حيث كان يعتدي عليَّ بالضرب، وفي كل مرة أقوم بالإبلاغ عنه، لا أجد أي رد فعل“.

وأضافت باكية: ”لقد كان يصفعني على وجهي 30 مرة متواصلة أو يقوم بخنقي حتى أفقد الوعي، وكلما حاولت الوصول إلى الهاتف للاتصال بالشرطة، كان يقوم بخنقي ويهددني أنه سينهي حياتي“.

إهمال السلطات

وأوضحت العتيبي في الفيديو أنها ”حاولت مرارا وتكرارا إبلاغ رؤساء زوجها عن إساءته الجسدية وعنفه تجاهها، لكنها تفاجأت أنه في كل مرة حاولت فعل ذلك كانت لا تجدي نفعا، ولم يقم قادته بأي رد فعل أو معاقبته“.

وقالت: ”لم أحاول تقديم أي بلاغ في البداية، لكن بعد ذلك حاولت تقديم بلاغ أكثر من 14 مرة“.

وأضافت في هذا الشأن: ”حاولت إبلاغ إدارة البحث الجنائي بالجيش الأمريكي (CID) ومركز التحقيقات الجنائية بالمارينز (NCIS) والقيادات العسكرية، ولكن الجزاء الوحيد الذي ناله كان فقط إرساله إلى الثكنات العسكرية لفترة من الوقت“.

وعلاوة على ذلك، وكما جاء في الفيديو، قامت موظفة خدمة ”الخط الساخن الوطني لمنع الانتحار“ بإنهاء المكالمة بعد دقائق معدودة دون أن تقدم لليوتيوبر المستغيثة أي مساعدة أو تنتظرها حتى لإنهاء حديثها، ما أثار استياء العتيبي، بحسب ما قالته في الفيديو.

أزمة ”تيندر“

وأطلعت العتيبي أيضا مشاهديها على أزمة كانت بمثابة ”القشة التي قصمت ظهر البعير“ في تدهور العلاقة مع زوجها.

وقالت: ”تم استدعاء زوجي أخيرًا إلى اليابان، وفي اليوم الثالث، قام بتنزيل تطبيق تيندر (تطبيق خاص بالمواعدة) ودفع 124 دولارًا مقابل الاشتراك لمدة 6 أشهر، وعندما واجهته أنكر في البداية ثم اعترف بتنزيل التطبيق، لكنه ألقى باللوم عليّ“.

وأضافت: ”شعرت أنني محطمة تمامًا.. وقد أبلغته بوجود أفكار تدور في ذهني لإيذاء نفسي وأنني بحاجة إلى أن أكون بالقرب من عائلتي، وطلبت منه دفع ثمن تذكرتي، لكنه رفض“.

وتابعت العتيبي: ”اشتريت التذكرة من أمواله بطريقة ما، وقام بعد ذلك بمنعي من استخدام حسابه البنكي“، مشيرة إلى أن زوجها هددها أيضًا بإرجاع الأموال وإلا قام بتسريب معلومات حول مكان إقامتها وتفاصيل رحلة الطيران إلى أشخاص معينين ”سيقومون بقتلها“، على حد زعمها.

واستطردت بالقول: ”أنا منزعجة من حقيقة أن براينت أفلت من كل شيء، قيادته العسكرية تحميه من العقاب، حتى مع آخر تهديد له بقتلي، إنه لا يزال يحتفظ برتبته حتى الآن“.

وبحسب تقرير الشرطة، تعرضت دانا العتيبي للطعن بسكين على يد زوجها من الخلف بينما كانت تقف بجوار سيارتها على جانب طريق مزدحم.

وحاول كاستيلو الفرار والاختباء بين الأشجار، لكن الشرطة تمكنت من القبض عليه، إذ يواجه تهمة القتل من الدرجة الثانية.

يذكر أن العتيبي وكاستيلو متزوجان منذ أكثر من 3 سنوات، وتم تطليقهما وإكمال إجراءات الانفصال فيما بينهما بحكم قضائي صدر الشهر الماضي، وذلك وفقًا لسجلات مرفوعة إلى المحكمة نشرتها وسائل إعلام محلية.