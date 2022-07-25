العراق.. "موال" تضمن "إيحاءات مثلية" يطيح بالفنان الشعبي حسين فاخر

ألقت قوات الأمن العراقية، القبض على المطرب الشعبي النجفي، حسين فاخر، بعد تداول مقطعا مرئيا، لـ“موّال“ فيه إشارة للمثلية الجنسية.

وقال نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، ووسائل إعلام محلية، إن قوة من استخبارات وزارة الداخلية، ألقت اليوم الإثنين، القبض على فاخر، بسبب هذا الموال.



وحسب نشطاء، فإن شكوى رُفعت ضد المطرب الشعبي، في محكمة تحقيق المشخاب، في محافظة النجف، ليتم إصدار مذكرة قبض بحقه، ومن ثم تنفيذ الاعتقال.

وجاء ذلك، عقب تداول عدة مقاطع للفنان الشعبي، وهو يؤدي أغنية، اعتُبرت مسيئة للذات الإلهية، وفيها إيحاء بالمثلية الجنسية.

ويقول فاخر في المقطع المتداول، والذي أثار جدلا واسعا: ”منو كلك حب الولد عيب، محمد ولد، والله يحب محمد“.

الاستخبارات تلقي القبض على المطرب الشعبي النجفي " حسين فاخر" جاء ذلك بعد غناء موال (منو كلك حب الولد عيب محمد ولد والله يحب محمد )يجب معاقبته باشد العقوبات لانه تعدى على الذات الالٰهية وعلى حضرة الرسول الكريم صلى الله عليه واله وسلم ويدعو للرذيلة والنجف اطهر من ان يحمل اسمها هذا pic.twitter.com/9bqyp3hdGz — الفتى الصدري (@AlfthAlsdry) July 25, 2022

وانتشر هذا المقطع بشكل كبير على المنصات الاجتماعية، بينما طالب بعضهم بإنزال عقوبات بحق الفنان الشعبي.

كما تداول معلقون، صورة لفاخر، وهو يرتدي بدلة برتقالية، ويقف أمام لافتة لوكالة الاستخبارات الاتحادية، التابعة لوزارة الداخلية، كدليل على اعتقاله.

وحسين فاخر، هو مطرب شعبي، ويحيي الحفلات الليلة، بلونه الخاص، في محافظة النجف، وكذلك كربلاء، لكنه يحافظ على خط محايد غالباً، دون الانخراط في الابتذال غالباً، لمراعاة المدن ذات الطابع الديني، وخوفا من الانتقادات الشعبية، وما يمكن أن يتبعها من تحركات رسمية.

وعلى رغم من تداول المقطع الخاص بالموال المثير للجدل منذ أيام، وتكراره، في أكثر من حفلة، إلا أن تحرك القوات الأمنية جاء مؤخراً.

القبض على المطرب الشعبي النجفي "حسين فاخر" بعد تناقل فيديو غناءه لموال خادش#وان_نيوز#الحقيقة_المطلقة pic.twitter.com/tC4m3MIwck — 1news – وان نيوز (@onenewsiq) July 25, 2022

وتعد ”المثلية الجنسية“ من الخطوط الحمراء، لدى الشعب العراقي، والمجتمع السياسي كذلك، حيث تحذر زعامات دينية، وأخرى شعبية، بشكل متكرر، من تلك الظاهرة.

ولم يصدر العراق، لغاية الآن، أي تشريع قانوني، أو قرار بشأن المثلية الجنسية، لكن هناك قوانين تخص الشواذ والممارسات الأخرى.