تالا صفوان تتعرض للإهانة والتنمر من مشهور خلال لايف "تيك توك"

أقدم أحد المشاهير السعوديين المعروفين عبر تطبيق ”تيك توك“ لعرض المحتوى المرئي والبث المباشر على إهانة فتاة والتنمر عليها وعلى شكلها بطريقة صريحة ومباشرة، ما أدى لغضبها الشديد.

وكانت المشهورة تالا صفوان، التي يتابعها عبر ”تيك توك“ وحده أكثر من 5 ملايين متابع، قد تعرضت للإهانة والتنمر من مشهور آخر يدعى ”عزوز واو“ خلال بث مباشر جمعها عبر التطبيق الصيني.

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وكانت تالا صفوان، التي تصف نفسها بأنها راوية قصص ويوتيوبر، تتنافس في أحد التحديات مع ”عزوز واو“، وخلال الحديث الدائر بينهما قال لها إنها كانت في السابق ”بشعة“ قبل أن يستدرك ويبرر إهانته بأنها ”بشعة خُلقاً ”.

وكان التحدي قد بدأ بداية ساخنة بعدما استفزت تالا وصديقتها ”عزوز واو“ بسؤاله عن خلافه مع شخصية تدعى ”روز“، ليرد عليهما بأن ذلك ليس من شأنهما وأنه لم يتدخل في خصوصياتهما، رافضاً الإجابة على السؤال، لتبدأ الفتاتان بالسخرية منه.

وقال عزوز: ”طلعت لطيفة تالا مدري ايش فيهم الناس عليكي“، لترد عليه قائلة: ”انت كنت واحد منهم“، ليكمل كلامه قائلاً: ”اللي ما يعرفك يجهلك للأمانة أنا في البداية كنتِ آسف على الكلمة كنتِ بشعة ”خلقياً“.

ولم يكتف المشهور السعودي بذلك، بل أكمل حديثه لمتابعيه بعد خروج تالا صفوان وصديقتها من البث، وقال: ”فصل مسعود أوزيل، أنا كلامي صحيح لما قلت إنها بشعة ولكن ما اعرف ليه ما صدقتوني“.

وقام ”عزوز واو“ بالاتصال بتالا هاتفياً لترد له الإهانة والتنمر وتعايره بعيب خلقي في أنفه، وتصر على اعتذاره لها، قبل أن يحاول تبرير ما قاله بأنه قصد أخلاقها وليس شكلها، وأنه كان يمازحها، لترد عليه بأنه لم ير منها إلا كل خير كذلك، ليكملا بعدها التحديات.