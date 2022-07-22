فيديو يشكك بوجود "اتفاق" بين شهاب ملح ومروة راتب

شكك مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي بحقيقة وجود خلافات بين المشهور الإيراني شهاب مرتضى غفوري، الشهير بـ“شهاب ملح إنستغرام“، وبين المشهورة السورية المقيمة في الإمارات مروة راتب.

وقال متابعون إن ”الفيديو تم نشره بالخطأ من قبل شهاب ملح“، إذ أظهر أن من بين أصدقائه في حسابه في ”سناب شات“، صورة ”بروفايل“، قيل إنها تعود لمروة راتب.

ودلل بعض المتابعين على أن وجود مروة راتب كأحد أصدقاء، المشهور الإيراني، في حسابه، يؤكد أن ”خلافهما“ مجرد تمثيلية، واتفاق مسبق بينهما.

ولم يعلق ”شهاب ملح“ بشأن الفيديو المسرب عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي.

واكتفى ”شهاب ملح“ عبر حسابه في ”سناب شات“ بتوثيق هدية تلقاها من والدته، بمناسبة اقتراب عيد ميلاده، وفق ما أعلن.

وأكد أن الهدية عبارة عن سيارة، قيمتها 10 آلاف دينار كويتي (أي ما يعادل 32 ألف و500 دولار).

وخلال ذلك، سخر ”شهاب ملح“ من بعض المشاهير، مؤكدا أن ”السيارة هدية خالصة من والدته، وليس كغيره من المشاهير ممن يقومون باستئجار سيارات ويدعون ملكيتها“.

ولا تزال الملاسنات والتهديدات المتبادلة بين ”شهاب ملح“ والمشهورة السورية المقيمة في الإمارات مروة راتب، قائمة.

وتعهد شهاب عبر مقاطع وثقها لمروة راتب، وهي تتوعده أنه ”سيصدمها“، وسيعمل على ”تدمير حياتها“.

وشدد أنه ”سيثبت للجميع كذب مروة راتب، وفق قوله.

كما عاد في مقطع فيديو نشره، يطالب مروة راتب بمسح صورة له، كانت وضعتها كرد منها على صور نشرها لها وقال إنها ”دون فلتر“.

ونشرت مروة راتب بضع صور لشهاب ملح إحداها يظهر فيها بشارب خفيف، وقالت إنه ”قبل أن يقوم بتغييرات على مظهره“، كما نشرت صورة أخرى له وهو يرتدي حجابا.

ونفى ”شهاب ملح“ أن تكون هذه الصورة له، لافتا إلى أنها صور ”مفبركة“.

وطالب مروة راتب في مقطع فيديو نشره أن تحذفها كشرط مقابل أن يتوقف عن مهاجمتها.

وكان ”شهاب ملح“ ظهر، في وقت سابق، في مقطع فيديو وهو يبكي، بسبب الصورة المعنية.

وصعّد المشهور الإيراني هجومه على المشهورة مروة راتب، منذ رفض مروة اعتذاره بعد لقائه بها في شوارع إسطنبول عن مهاجمة راتب، إذ شدد أنها ”ليست هي التي بإمكانها التقليل من قيمتي“، بعد توثيقه رفضها الشديد لاعتذاره.