رهف القحطاني تكشف للمرة الأولى سبب مرافقتها مروج الرحيلي إلى المالديف

كشفت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي السعودية رهف القحطاني ،للمرة الأولى، تفاصيل من رحلتها ومواطنتها مروج الرحيلي إلى المالديف، التي أثارت جدلا واسعا في المملكة، وتسببت بتغريمهما معا من هيئة الإعلام.



وقالت رهف في بث إعلامي مباشر عبر ”تيك توك“، إنها أرادت أن تصنع محتوى لها، وقررت آنذاك أن تسافر، وبسبب عدم ظهور أفراد عائلتها في سناب شات، قررت اصطحاب أحد آخر“.

وأوضحت أنه ”وقع اختيارها آنذاك على مروج الرحيلي، لكي يظهرا معا في سناب شات ويصنعا محتوى“.

وشددت على أن كل هدفها كان صناعة المحتوى للمتابعين، ما كان يدفعها للاستيقاظ باكرا منذ الساعة الـ8 صباحا إلى الـ12 ليلا، في أثناء تواجدها في المالديف، لتوثيق الرحلة مع مروج“.

ولفتت رهف القحطاني إلى أنها لا تعرف سبب الإساءة إليها بعد المقطع الذي تمت معاقبتهما بسببه، رغم أن كل ما سعت لأجله هو صناعة محتوى للمتابعين طوال اليوم“.

وأثارت رحلة المشهورتين السعوديتين إلى المالديف ضجة واسعة بعد مقاطع فيديو نشرتاها أشعلت الجدل، واستدعت فرض عقوبات عليهما وصلت إلى 400 ألف ريال سعودي، من جانب هيئة الإعلام المرئي والمسموع السعودية التي لم تذكر اسميهما صراحة.