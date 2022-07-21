مصر.. نقابة الموسيقيين تعلق على "سخرية" شيرين عبدالوهاب من أبو السعود

علقت الفنانة المصرية نادية مصطفى عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية، على ”سخرية“ الفنانة شيرين عبدالوهاب، من الموسيقار الراحل حسن أبو السعود، مقدمة الاعتذار لأسرة الأخير.

وكانت عبد الوهاب، قالت خلال مداخلة هاتفية أجرتها مع الإعلامية لميس الحديدي، مساء الثلاثاء، إنها عاشت أيامًا صعبة مع طليقها حسام حبيب حتى أصبح شكلها مثل حسن أبو السعود.

وقالت نادية مصطفى في تصريحات لبرنامج ”ET بالعربي“: ”شيرين صوت جميل جدا لكن للأسف هي تفقد السيطرة في حواراتها وأعتقد أنه خانها التعبير كعادتها وكانت عايزة تستظرف وتهزر فشبهت نفسها بعدما زاد وزنها بأستاذنا الكبير حسن أبو السعود، وأكيد ما تقصدش إهانة أبو السعود وزيادة الوزن لا تهين وأكثر الناس دمهم خفيف هم الذين يتمتعون بزيادة الوزن“.

ووجهت نادية مصطفى رسالة لأسرة حسن أبو السعود قائلة: ”لكم أن تفخروا أن الموسيقار الراحل أبوكم أو اخوكم وأنا بعتذر عنها وأرجوكم التمسوا العذر ليها وزى ما قالت في صدمة نفسية وربنا يهديها“.

وأكدت أن ”أبو السعود لم يكن فقط قيمة فنية وتاريخ ورحلة من العطاء والألحان الناجحة سواء اذا كان مطربين كبار على الساحة الفنية أو حتى المسرح الغنائي وفي السينما، بل هو فنان كبير بجد وإنسان كل ما تحمله الكلمة من معاني لا يختلف عليه إثنين كل يلي عاشروه عارفين حسن أبو السعود“.

وتطرقت نادية مصطفى إلى أزمة شيرين مع حسام حبيب قائلة: ”شيرين تلقائية ما بتفكرش بتقول إيه لكن نصيحتي لشيرين هو أن ما ينفعش أسرار البيوت تكون مشاع للناس والنهائيات هي أخلاق، وفي قانون ببلدنا وكل واحد ممكن يرجع حقه من خلاله“.

وتابعت: ”احنا الحمدلله قضاؤنا عادل وانتي عندك مشكلة وأي واحدة مكانك ومش فنانة ممكن تلجأ إلى القضاء وهتجيب حقها يا ريت نتأنى شوية بكلامنا ولو أنا تعبانة نفسيا ومش قادرة اعمل كنترول على لساني وحواراتي يعني أفضل لحين ما استقر نفسيا واتعالج هي بتقول انها بتتعالج وأتمنى لها الشفاء“.

وكانت الفنانة شيرين أكدت أنها تكن لحسن أبو السعود كل الحب والاحترام، مؤكدة أنها لم تكن تقصد الإساءة.