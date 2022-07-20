من هو الفنان الكويتي الراحل سليمان الملا؟

توفي، اليوم الأربعاء، المغني والملحن الكويتي سليمان الملا، في إحدى مستشفيات الكويت بعد أسابيع من دخوله العناية المركزة إثر أزمة صحية.

ونعى أستاذ القانون الجزائي المشارك في كلية القانون الكويتية العالمية، الدكتور معاذ نجل الفنان سليمان الملا والده عبر حسابه في ”تويتر“، قائلا بمنشور أرفقه بصورة لوالده: ”أبوي في ذمة الله“.

ولد الموسيقار الكويتي سليمان الملا العام 1953، ودرس في الكلية الصناعية وحصل على دبلوم صناعي العام 1972، ثم عينته وزارة التربية كمهندس صوت في التلفزيون التعليمي.

تعلم الراحل الأصول الفنية فترة دراسته في الكلية الصناعية، وبعد تخرجه كثف اهتمامه بدراسة الموسيقى بتشجيع من العازف يوسف البكر، واحترف الملا العزف على آلتي العود والكمان، إلى جانب احترافه الغناء والتلحين.

تلقى الفنان الراحل تعليمه الموسيقي على يد الخبير في الموسيقى والتراث الغنائي الكويتي أحمد علي، الذي ساهم في تطوير قدراته الفنية في العزف على آلة الكمان وكتابة النوتة الموسيقية، ليصبح آنذاك عازفا في فرقة إذاعة الكويت الموسيقية، وبقي فيها ثماني سنوات.

بدأ الفنان الراحل مسيرته كملحن منذ السبعينيات؛ حيث قدم ألحانا لأغنيات أبرزها ”كشفوا سر الهوى“ بصوت المطرب فهد الماص، كذلك أغنيات ”غريبة“، ”معذبتي“، ”أنا لم أخونك“ بصوت المطرب حمد سنان، وأغنية ”فدوة لج“ للفنان عبد المحسن المهنا، وأغنية ”يا من كنت حبي“ للمطربة رباب.

ومن الأغنيات التي لحنها سليمان الملا، واشتهر بها في بداية مسيرته كملحن ”الكويت ديرتنا“، بمناسبة العيد الوطني العشرين، وغنتها طالبات مدرسة ”نصيرة بنت كعب“.

وقدم الفنان الراحل ألحانا للعديد من الفنانين في بداياته منهم: مصطفى أحمد، وعباس البدري، وعادل بشير، وغريد الشاطئ أحد نجوم الأغنية الكويتية في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي.

وقي العام 1978، تم إجازة الملا كملحن رسمي، وبعد إجازته قدم الراحل ألحانا لعدد من الفنانين منهم: (فيصل عبد الله، مبارك المعتوق، عبد المحسن المهنا، مصطفى أحمد، أحمد عبد الله، عبد الكريم عبد القادر، عبدالله رويشد، عبد الله بشير، نبيل شعيل، عبدالله بالخير، محمد البناي، وعادل عبد الله).

وقدم الفنان سليمان ألحانا لشارات أعمال درامية ومسرحية منها: مسلسل جود العام 2016، ومسلسل منطقة محرمة العام 2014، ومسلسل خادمة القوم العام 2012، ومسرحية عنتر بن شداد العام 1987.

وخاض الفنان الملا مجال الغناء، حيث غنى عدد من الأغنيات التي لحنها لفنانين كويتيين، خلال لقاءات وحوارات أجريت معه، كما غنى أغنيات خاصة به وأصدرها في ألبوم بعضها كان من ألحانه، وبعضها الآخر كان من ألحان الفنان غنام الديكان، والفنان محمد رويشد، والفنان راشد الخضر.

ومن أغنياته الخاصة: ”يا نبع الوفا الصافي“، و“وين أرضك وين سماك“، وهما أغنيتان وطنيتان من كلمات الشاعر الغنائي ماجد سلطان، إضافة إلى أغنيات أخرى منها: ”شتبي أكثر“، و“من وقت لوقت“.

ويذكر أن الفنان الراحل، الذي كان عضوا في جمعية الفنانين الكويتيين، متزوج وله خمسة أبناء، أكبرهم أستاذ القانون الجزائي المشارك في كلية القانون الكويتية العالمية، الدكتور معاذ الملا.