حقيقة فقدان محمد عبدالرحمن النطق بعد عملية "القلب المفتوح"

كشف الفنان المصري محمد عبدالرحمن ”توتا“ حقيقة ما تم تداوله خلال الساعات الماضية حول فقدانه النطق بعد إجرائه لعملية ”قلب مفتوح“، مؤكدا أن هذا الكلام عار تماما من الصحة.

وكانت مواقع صحفية محلية وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت خلال الساعات الماضية أنباء عن تعرض محمد عبدالرحمن ”توتا“ لانتكاسة صحية بعد إجرائه لجراحة دقيقة بالقلب أفقدته النطق، مطالبين الجمهور بالدعاء له.

وتواصل مراسل ”إرم نيوز“ في مصر هاتفيا مع ”توتا“ للوقوف على حقيقة ما تم نشره، ليتفاجأ أن محمد عبدالرحمن هو من قام بالرد على هاتفه، نافيا ما تم تداوله خلال الساعات الماضية.

وقال محمد عبدالرحمن: ”أنا بخير الحمد لله، وحالتي الصحية تشهد تحسنا من يوم إلى آخر، ولا صحة لما تم تداوله حول فقداني للنطق، وربنا يتم شفانا على خير.. وادعولي أبقى كويس“.

وأشار محمد عبدالرحمن إلى أنه تفاجأ بانتشار أخبار حول فقدانه للنطق، مشيرا إلى أن هذه الأخبار أحزنته، مقدما الشكر للصحفيين ووسائل الإعلام الذين تواصلوا معه قبل نشر هذه الشائعة للتأكد من صحتها، ولم ينساقوا مثل غيرهم وراء السوشيال ميديا، على حد وصفه.

وكانت شقيقة الفنان المصري قد أعلنت عن خضوعه لعملية قلب مفتوح بعد تعرضه لوعكة صحية خلال الفترة الماضية.

وكتبت شامة عبدالرحمن، عبر حسابها على ”فيسبوك“: ”أرجو الدعاء لأخي وربنا يتم شفاءه على خير، يخضع لعملية قلب مفتوح، ويا رب يعود إلى بيته ولنا بألف سلامة.. دعواتكم بالله عليكم“.

وقبل الوعكة الصحية كان عبدالرحمن أعلن عبر حسابه الشخصي على ”إنستغرام“، عن عمله الفني الجديد الذي يحمل اسم ”فيصل إكس أبو كليبس“.

يذكر أن أحدث أعمال الفنان كان مسلسل ”جمجوم وبم بم“، المكون من 15 حلقة.

وتدور أحداث المسلسل في إطار درامي كوميدي حول ”جمجوم وبم بم“ بعدما قررا تأسيس شركة متخصصة في مكافحة الظواهر الخارقة والمرعبة، ليجدا نفسيهما في مواجهة كل ما يخافان منه من أشباح، ومصاصي دماء، ولعنات المقابر، وغيرها.