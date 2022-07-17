عمر كمال يعلق على قبلته المثيرة لعبدالباسط حمودة

علق مطرب المهرجانات المصري عمر كمال على الهجوم الذي تعرض له خلال الساعات الماضية بسبب ظهوره في آخر حفلاته التي قدمها وهو يقبل مواطنه الفنان عبد الباسط حمودة من فمه، مشيرا إلى أنه كان يقصد تقبيله من رأسه لكنه رفع رأسه فجاءت على فمه.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة فيديو للفنان عبد الباسط حمودة وهو يغني على المسرح، ليصعد بعدها عمر كمال ويسلم عليه ويقبله من فمه، مما عرضهما لهجوم حاد واتهامات بالشذوذ.

قال عمر كمال خلال بث مباشر نشره عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: ”مساء الخير على اخواتي وحبايبي، أنا كنت شغال في مكان وطالع بعربيتي سمعت صوت عبد الباسط حمودة، قولت اسلم عليه، واحنا لينا نجاح مع بعض قبل كده من خلال أغنية ضيعنا، ولسه لينا أغنية جديدة مع بعض“.

وتابع: ”طلعت على المسرح للراجل المحترم، ورايح أسلم عليه وأبوسه، ولكني متعود عشان هو راجل في مقام والدي، أني أبوس رأسه وأيديه، تعزيزا منه ولمكانته، فجيت أبوسه في رأسه، لكنه رفع رأسه فجت في فمه، حركة عفوية جداً، كمية الكلام الجارح غير عادية واتهامات بالشذوذ وحاجات عيب ما يصحش تتقال“.

وواصل المطرب المصري: ”إحنا بنحترم الناس كلها، بس لما نجم يشوف حد كاتب عليه كلمة مش ظريفة، دي حاجة مش حلوة، عبد الباسط حمودة نجم له الاحترام والتقدير..شوفوا حاجة مفيدة تتكلموا عنها، لأن إحنا بنسمع كلامكم جداً، آخر كليب مظهرتش واحدة حتى قدام الكاميرا مراعاة ليكم ولأبنائكم“.

وطرح عمر كمال مؤخرا أغنية جديدة على طريقة الفيديو كليب بعنوان ”حلوين“، تجمع بينه وبين المطرب الشعبي عبد الباسط حمودة للمرة الثانية، بعد النجاح الذي حققه كليب ”ضيعنا“ الذي شهد أول تعاون بينهما.

وقال عمر كمال، في تصريح خاص لـ ”إرم نيوز“: ”هذه الأغنية لا أستعين فيها براقصات، لأنني قررت أن اتقي الله ولن أستعين مرة أخرى براقصات في أي عمل سأقدمه، والحمد لله الأغاني بتاعتي بتشتغل في كل البيوت، لذلك قررت أن أولادنا ما يتفرجوش على راقصات مع احترامي لكل الراقصات“.

وأضاف المطرب المصري أنه اتخذ مسارا مختلفا عما قدمه من قبل، حيث أصبح أكثر حرصا على الابتعاد عن الكلمات غير الملائمة للجمهور، وتقديم فن هادف.