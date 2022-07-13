سخرية واسعة من ياسمين صبري بسبب هذه الصورة

تعرضت الفنانة المصرية ياسمين صبري لسخرية واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي التي تنشط فيها عبر حساباتها الخاصة، وذلك بعد ظهورها الأخير في مجموعة من الصور المسائية الهادئة.

ونشرت ياسمين صبري، التي انفصلت أخيرًا، عن رجل الأعمال الشهير أحمد أبوهشيمة، مجموعة من الصور الشخصية، خلال تناولها طعام العشاء في أحد المطاعم على ما يبدو، وكان كل شيء طبيعيا ولا يدعو للاستغراب.

وفطن عدد من متابعي الفنانة ومحبيها وبعض مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي، إلى الأمر الغريب الذي جعل الفنانة الشهيرة محل سخرية ونقد لاذع، وهو هاتفها المتحرك الذي كان موضوعًا أمامها على الطاولة.

وظهر هاتف الفنانة وقد بدا بحالة مهترئة واعتلت واجهته الأمامية بعض الخدوش والتشققات في الشاشة، بشكل غير منسجم مع مكانة الفنانة الاجتماعية والفنية، وحياة الترف التي تعيشها والماركات التي تستخدمها وتعلن عنها، سواء في الملابس أو المجوهرات أو الحقائب أو غيرها.

وعبر حسابها في إنستغرام وبمجرد نشر الصور انهالت التعليقات الساخرة على الفنانة والتي تركز على حالة هاتفها، في الوقت الذي كانت تتباهى سابقا بامتلاكها طائرة خاصة ومجوهرات إلى جانب تعاملها مع كبريات الماركات العالمية.

وعبر حسابها في تويتر لم تكن الحال بأفضل من سابقتها، إذ تسابق المغردون في التركيز على هاتف الفنانة المهترئ، متسائلين عن حقيقة تلك الصورة الصادمة وهل بالفعل تحمل ياسمين صبري ذلك الهاتف.

يذكر أن الفنانة المصرية الشابة ياسمين صبري كانت ارتبطت برجل الأعمال البارز أحمد أبوهشيمة، الذي سبق له الارتباط بالفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، إلا أنه انفصل أخيرا عن ياسمين صبري دون الكشف عن أسباب الانفصال.

وأخيرا سرت شائعات عن خطوبة أبوهشيمة والفنانة نيرمين الفقي، لم تتأكد صحتها بعد، وسبقها أيضا شائعة عن ارتباط أبوهشيمة وعارضة الأزياء الليبية خلود المقرحي، وذلك بعد أسابيع قليلة من إعلان انفصاله عن ياسمين صبري.

وكان أبوهشيمة رفض الإفصاح أو التحدث بالأساس عن أسباب انفصاله عن الفنانة ياسمين صبري، مؤكدا أنه يستحيل أن يتحدث في الأمور الشخصية التي تخصه، خاصة عندما يكون هناك طرف آخر في هذا الموضوع.