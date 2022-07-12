من هي الفنانة البحرينية هبة عبدالله؟

توفيت الفنانة الشعبية البحرينية هبة عبدالله، والمكناة بـ“أم جوهر“، أمس الاثنين، وذلك بعد معاناة مع المرض.

وتعد الفنانة ”عبدالله“ واحدة من أهم أعمدة الطرب الشعبي في البحرين، وقد تبنت في مسيرتها الفنية الأغنية الفلكلورية، ومن أشهر أغانيها، أغنية ”يا سمسمة“.

وهبة عبدالله، اسمها الأصلي سلطانة عبدالله إدريس مبارك، فيما عرفت شهرتها باسم هبة عبدالله، ولدت في منطقة القريبة من مدينة المحرق عام 1943، ثم انتقلت وهي طفلة مع والدتها إلى حي الشيخ محمد بن عيسى في المحرق.

سكنت الفنانة الراحلة في بيت جدتها أم والدتها، وكانت تتنقل بين المحرق وقلالي، وبعد استقرارها في بيت جدتها في المحرق التحقت بمدارسها.

وفي عام 1960 تخرجت الفنانة هبة عبدالله بدبلوم تخصص في الموسيقى، وبعد ذلك بدأت بتدريس الموسيقى في مدارس المحرق.

تزوجت هبة عبدالله في سن صغيرة، وقد أنجبت ثلاثة أبناء.

وتنتمي الفنانة الشعبية إلى أسرة امتهنت الغناء الشعبي، إذ دخلت المجال الفني منذ طفولتها، فوالدتها كانت فنانة شعبية تدعى سليمة بنت مبارك، وهي إحدى مغنيات فرقة الفنانة الشهيرة خميسة بنت ريحان.

رافقت الفنانة هبة والدتها في جميع الأفراح التي كانت تحييها، ما أثر بشخصيتها الفنية كثيرا، وتعلمت منها الغناء الشعبي وغناء جميع الفنون الشعبية التي كانت تمارسها فرقة الفنانة خميسة.

وبعد وفاة والدتها، قامت جدتها بتربيتها، ولكن بعد وفاتها كذلك، تولت تربيتها خالتها هلالة وكذلك عمها بخيت إدريس، اللذان اعتنيا بها حتى زواجها.