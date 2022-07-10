"كيرا والجن" يكتسح "عمهم" محمد إمام وانتقادات لفيلم تامر حسني

اشتعلت المنافسة في موسم عيد الأضحى الفني في مصر بين 3 أفلام بدأ عرضها مؤخرا، في دور السينما المصرية، وهي ”كيرا والجن“ لكريم عبدالعزيز وأحمد عز، و“بحبك“ لتامر حسني، و“عمهم“ لمحمد إمام.

وغابت عن ساحة المنافسة أفلام كانت قد بدأ عرضها قبل عيد الأضحى، مثل ”واحد تاني“ لأحمد حلمي، و“زومبي“ لعلي ربيع.

وتجاوزت إيرادات فيلم ”كيرا والجن“ يوم السبت أول أيام عيد الأضحى فقط حاجز 5 ملايين جنيه، ليحقق منذ بداية عرضه يوم 30 يونيو أكثر من 31 مليون جنيه.

يتناول الفيلم حقبة مهمة فى تاريخ مصر أثناء ثورة 19، إذ يتناول العمل واقع المجتمع المصري فى فترة الاحتلال الإنجليزي إبان ثورة 1919، ويكشف عن قصص حقيقية لمجموعة من أبطال المقاومة المصرية ضد الاحتلال الإنجليزي وقت ثورة 1919 حتى عام 1924.

على الجانب الآخر، حقق فيلم ”عمهم“ لمحمد إمام قرابة 2 مليون جنيه منذ بدء عرضه في ليلة وقفة عيد الأضحى، حتى السبت.

وأوضح إمام أن كتابة وتحضير وتصوير الفيلم استغرق حوالي سنتين، مؤكدا أن تنفيذ هذا الفيلم كان حلما من أحلامه، على حد تعبيره.

وكشف محمد إمام في تغريدة عبر حسابه في تويتر أنه خاض مراحل تدريب معينة من أجل الظهور بالشكل الرياضي المذهل الذي بدا عليه في الفيلم، ووجه الشكر لمدربيه.

ويشارك في بطولة الفيلم إلى جانب محمد إمام نخبة من ألمع نجوم الفن في مصر على رأسهم محمد سلام ومحمد ثروت ومحمد لطفي إلى جانب رياض الخولي وأحمد خالد صالح وباسم سمرة وسيد رجب إلى جانب بطل كمال الأجسام المصري الشحات مبروك، وفي البطولة النسائية تشارك أيتين عامر وهدى المفتي.

في المقابل، تعرض الفنان تامر حسني لانتقادات عديدة عبر منصات التواصل الاجتماعي بسبب ما وصفوه بضعف الفيلم وتكرار تامر لنفسه، وهذه المرة ظهر كمحور أساسي وشارك في الفيلم تمثيلا وتأليفا وإخراجا، وهو ما عرضه لهجوم من النقاد وعلى رأسهم طارق الشناوي.

وفي مقال بعنوان ”تامر حسنى خلطة سحرية.. 7 صنايع فى عبوة واحدة!“ عبر صحيفة ”المصري اليوم“ قال الشناوي إن تامر حسني يحاول إعادة أمجاد شارلي شابلن بعمل كل شيء، وأنه يقدم مشاهد ألفتها الناس عشرات المرات.

ونشر عدد من الأشخاص مقاطع من داخل دور السينما في مصر تظهر خروج المشاهدين في فترة الاستراحة منتصف الفيلم، وهو ما يعكس استياء الكثيرين منه، وفي الجهة الأخرى نشر آخرون مقاطع دعم للفنان تامر حسني مشيدين بما يقدمه في كل مرة.

الفيلم رغم كل ذلك حقق إيرادات هائلة، قاربت 3 ملايين جنيه في أول يومي عرض، ويشارك في بطولته هنا الزاهد وحمدي الميرغني ومدحت تيخة وهدى المفتى وعمرو صحصاح وتميم عبده وسمر محمد متولى.