صور جديدة لآمال ماهر في أحدث ظهور لها

خضعت الفنانة المصرية آمال ماهر لجلسة تصوير جديدة، في آخر ظهور جديد لها بعد أزمة اختفائها أخيرًا.

وظهرت آمال ماهر في جلسة التصوير التي نشرتها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، وهي ترتدي ملابس سوداء صيفية، داخل المنزل.



وأشاد متابعوها بجمالها على عكس ظهورها في الفيديو الذي شهد الظهور الأول لها بعد تداول أنباء عن اختطافها وتعذيبها.

وكانت آمال ماهر أثارت جدلا واسعا في الأشهر الماضية؛ بعد اختفائها بشكل غامض، وسط مطالبات شعبية ورسمية بالكشف عن مصيرها، مع تداول معلومات بشأن اختطافها وتهديد حياتها.

ولاحقا، تصدرت الفنانة المصرية قائمة الأكثر تداولًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ بسبب صور نشرها الحساب الرسمي لها على موقع ”تويتر“، تعد الظهور الأول لها بعد تداول أخبار عن اختفائها.

لكن الصور المنشورة، لم تقنع الكثيرين، الذين أصروا على ظهورها شخصيّا في مقطع فيديو.

وإثر ذلك، خرجت ”ماهر“ قبل أيام في مقطع فيديو، مبررة غيابها بالقول إنه ”جاء بسبب إصابتها بفيروس كورونا“.

ولم يقنع الفيديو أيضًا، العديد من متابعيها، إذ قالوا إنه ”تم إجبارها على تسجيل الفيديو“، خاصة مع ظهورها بمظهر شاحب وارتباكها طوال مدة التسجيل.

وحسمًا للأمر، أوضحت آمال ماهر، خلال مداخلة عبر الهاتف في برنامج ”مساء dmc“ مع الإعلامي رامي رضوان، سبب ظهورها الشاحب والمرتبك.

وعلقت آنذاك بالقول ”أنا تعبانة لأقصى درجة نظرًا لإصابتي بكورونا، لذلك ظهرت في الفيديو بشكل مجهد“، مشيرة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تصاب فيها بكورونا.

وواصلت ”ما كنتش قادرة أطلع للجمهور بسبب تعبي، ولكن أسعدني خوف الجمهور علي، وإن شاء الله أخرج قريبا ”لايف“ وأطمن الجمهور، لكن مش قادرة دلوقتي لأني وشي تاعبني من كورونا“.

وأكدت الفنانة المصرية آمال ماهر أنها ستعلن، خلال أيام، عن تفاصيل حفل ستحييه في القاهرة، وتتولى تنظيمه شركة ”تذكرتي“.