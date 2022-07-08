مي العيدان من داخل المستشفى: "الحمد لله على كل حال"

أصيبت الإعلامية الكويتية المثيرة للجدل، مي العيدان، بأزمة صحية طارئة أدخلتها المستشفى.

ونشرت العيدان، عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، صورة من داخل المستشفى، الذي نقلت إليه بعد تعرضها للأزمة الطارئة، والتي أظهرت أنه تم تعليق الأنبوب المغذي في وريدها.

واكتفت بالتعليق على الصورة: ”الحمد لله على كل حال“، دون أن تكشف أي تفاصيل بشأن وضعها الصحي.

وتفاعل عدد من المشاهير والمواطنين مع أزمة الإعلامية مي العيدان، وعلى رأسهم مواطنتها الإعلامية فجر السعيد، والممثلة العُمانية فخرية خميس، والممثل محمد النشمي، والممثل محمد الشعيبي، وغيرهم.

وكانت الإعلامية الكويتية قد أعلنت مؤخرا عن صدور حكم لصالحها بقضية ضد ظافر الشمري.

وأدانت المحكمة، الشمري، بتهم تتعلق بتشويه السمعة والقذف بحق ”العيدان“.

وقبلها بأيام، أعلنت الإعلامية الكويتية كذلك صدور حكم لصالحها ضد مواطنها الإعلامي أبو طلال الحمراني.

وأوضحت عبر حسابها في موقع “إنستغرام“ أن الحمراني ”طعنها في شرفها من خلال تغريدة آثمة غردها على حسابه بتويتر ضدها“، بعد تعرضها قبل أقل من عام لحادثة تحرش من قبل وافد مصري وتتبعه لها لباب منزلها.

وطالبت الإعلامية على إثرها ”بإصدار قانون بتسفير أي وافد يقوم بالتحرش بمواطنة إسوةً بقوانين مماثلة في قطر ودول أخرى“، بحسب قولها.

وأضافت أن ”الوافد يأتي للبلاد من أجل الرزق والبحث عن الحياة الكريمة وليس من أجل التعدي على أعراض المواطنات وطلب علاقات محرمة“.

وتابعت: ”قام المدعو أبو طلال الحمراني بكتابة تغريدة لفق من خلالها إشاعات هو مصدرها الوحيد ومن تأليفه غرضها المساس من عرضي وسمعتي وشرفي“.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى شهر أيلول/سبتمبر عام 2021، بعدما أعلنت مي العيدان تعرضها للتحرش في الكويت.

حينها تناول الإعلامي الكويتي أبو طلال الحمراني موضوع التحرش بطريقة بدا فيها وكأنه يلمّح إليها.

وكتب آنذاك عبر حسابه في ”تويتر“: ”في مشهورة تشتكي من التحرش وهي أكثر وحده تتحرش بالرجال منهم ملحن معروف جدًا“.

وأشار إلى أنها ”كانت تطارده في كل مكان وحطمت سيارته أمام معهد الفنون المسرحية واشتغلت عليه ابتزاز وتهديد بتدمير أسرته لولا تدخل كبار المطربين للتوسط له، واللي يبي يتأكد يروح يسأل أشهر مطرب في الكويت عن سالفة المتحرشة“.