هل قصدت هند البلوشي الفنان علي يوسف بحديثها عن "الوردة والحمار"؟

نشرت الفنانة الكويتية هند البلوشي تعليقا غامضا عبر حسابها في ”إنستغرام“، بما يوحي أنه موجه لأحد الأشخاص.

وكتبت الفنانة ”البلوشي“ في تعليقها الغامض، الذي أرفقته بصورة لها: ”الصمت ليس ضعفًا..! لكنه ارتقاء لم تدركه العقول الراقية بعد .. فكم هي مؤلمة جدًا مرارة الخيبة بعد الثقة العمياء.. فها أنا أقف دقيقة صمت، حدادًا على الوردة التي ظنت أن الحمار سيشمها فأكلها“.

ولم تكشف الفنانة الكويتية المزيد من التفاصيل بشأن تعليقها، ومن قصدته بالشخص الذي منحته ”ثقتها العمياء“، لكنه خذلها.

ووصفت هند البلوشي نفسها بـ“الوردة“، إذ نعتها بسبب معاناتها من الخيبة، مقابل ”الحمار“ الذي أكلها، في دلالة على عدم قدرته على تقدير قيمتها.

ورجح متابعو الفنانة الكويتية أنها تقصد الفنان العراقي علي يوسف بحديثها، وذلك عقب تبادل اتهامات بين الطرفين قبل نحو عامين بشأن قضية زواجهما.

وفيما أكد متابعون أنها تقصد الفنان العراقي، شكك آخرون بذلك، مبررين أن ”هند البلوشي طوت صفحة علي يوسف منذ مدة طويلة“.

ونشبت حرب كلامية وتبادل اتهامات في مطلع العام الماضي 2021 بين هند البلوشي وعلي يوسف، عقب أن أعلنت ”البلوشي“ أن ”علي يوسف تزوجها سرا، وأنها حامل منه“.

وكانت ”البلوشي“ قد أكدت أنها ”لم تكن على علم بزواج علي يوسف، وأنها لا تمانع ببقاء زوجته بعصمته“، رغم اتهام الأخيرة لها بـ“الكذب والتلفيق ومحاولة تشتيت عائلتها“.

وعاودت هند البلوشي، آنذاك، نشر محادثة ”واتس أب“ قالت إنها كانت بينها وبين علي يوسف – الذي أكدت أنها سجلت اسمه باسم مستعار – لتثبت العلاقة العاطفية بينهما.

وخرج علي يوسف، بعد مدة من اتهام ”البلوشي“ له بالتخلي عنها عقب زواجه سرا منها، في مقطع فيديو، ليعلق بالقول: ”أمام الملأ أقول لهند أنتي طالق طالق طالق إن كان صح كلامها تقول إن علي يوسف زوجي.. فيا هند جاسم البلوشي أنتي طالق طالق طالق لو كان في صحة في كلامها أني زوجها وأني ما أتوقع صحة هذا الكلام“.

وبدورها، خرجت هند البلوشي، معلنة ”أنها ستبدأ حياتها من جديد من الصفر بعيدا عن أي شوائب دخلت حياتها حتى تبدأ على نظافة“، مضيفة أنها ”ستعود بقوة إلى جمهورها“، ملمحة بذلك إلى أنها ”وضعت حدًا لقصتها مع علي يوسف“.