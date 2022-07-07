اشتعال السجال والتراشق بين بدور البراهيم وأمل الأنصاري

تصاعدت حدة السجال بين المشهورتين السعوديتين بدور البراهيم وأمل الأنصاري، بعد أن صدر حكم لصالح ”الأنصاري“ ضد مشهورة بسجنها وتغريمها وإغلاق حسابها ”سناب شات“ نهائيا.

وكانت محكمة أصدرت حكما لصالح أمل الأنصاري ضد مشهورة – لم يتم الكشف عن هويتها- بعد إدانتها بتهم تتعلق بـ“التشهير والقذف“.

ومع ورود حكم القضية، أكد متابعون أنها بدور البراهيم، نظرا للخلافات القديمة بينهما، إلا أن بدور خرجت بعد تلك الأنباء لتنفي علاقتها بالقضية، واصفة مروجيها بـ ”الأذناب“.

ورغم نفي بدور علاقتها بالقضية، إلا أنها قدمت اعتذارا دون أن تسمي الأشخاص المقصودين، مشددة على أن ”قطع رزقها ليس حلا“.

وخرجت بدور عبر حسابها في ”سناب شات“، معلقة أنها ”أم ولديها أطفال، وأنها مستعدة للاعتذار أمام الملأ، إذا كان ذلك ينقذ عملها لأجل أطفالها ووالدتها“.

وتابعت بالقول: ”حتى لو أنا غلطت، ما توصل لمرحلة أحد يقطع رزق أحد بهالطريقة“.

وشددت بدور على أنها لم تقصد الإساءة لوالد أي أحد، ملمحة إلى والد الأنصاري، مبينة أن ”الكلام الذي قيل على لسانها لم يصدر منها، بل تم تأليفه من قبل أشخاص والزج باسمها واتهامها به“.

واعترفت بدور أنها ”نشرت مقطعا مسيئا بالفعل، لكنها فعلت ذلك بلحظة غضب“، متابعة: ”واعترف واعتذر، لكن أنا ما تكلمت بعرض أحد، هذول أعداءكم اللي يبون يسوون مشكلة بيني وبينكم، ولله يستر عليكم ويخليلكم الوالد ويغفر لابوي“.

وعلقت أمل الأنصاري على استمرار مهاجمة بدور البراهيم، عبر فيديو بثته في حسابها في ”سناب شات“، مطالبة متابعيها بعد إرسال أي منشورات مسيئة مطلقا، يتم تداولها في مواقع التواصل عنها، لأنها تسبب لها الضيق والتعب.

وقالت إنها ”عانت كثيرا من الإساءات المتعمدة بحقها، حتى أصبحت تعجز عن النوم“.

وأكدت أنها ”تعرضت للظلم دون سبب، ودون أن تقدم على أذية أحد“، متابعة: ”عمري ما اتخيلت اني رح انظلم ظلم من ناس ما فيه بيني وبينها اي مشكلة مافيه اي علاقة ولا اي شي يذكر لا قديم ولا جديد“.

وشددت على أن ”القانون سيأخذ حقها ممن يسيء لها“، لافتة إلى أنها ”عانت طوال سنوات من الإساءة“.

وعاودت بدور لاحقا، التلميح بحديثها على أمل الأنصاري، وذلك بعد أن تناولت في حديثها مشهورة ووصفتها بـ ”الفيل المترهل“، معلقة أن ”العديد من متابعيها يسألونها عن (الفيل المترهل) لكنها تترفع عن ذكر اسم صاحبته، لأن صاحبته تحاربها منذ 4 سنوات“.

وتابعت بالقول، إنها ”تعني بالفيل المترهل شخصية تسعى لتوثيق حسابها في سناب شات“.

وتابعت بشأن مقطع الفيديو الذي تسبب برفع قضية عليها من قبل أمل، أنها ”حين تحدثت عن موضوع السيارات لم تقصد مشهورة معينة، وليست مشكلتها إن كانت كل مشهورة تظن نفسها المعنية بالحديث“.

وكان مقطع اتهمت فيه بدور البراهيم إحدى المشهورات بأنها ”تقوم باستئجار سيارات، وتعيش في منزل بالأقساط، ثم توحي أنها تملك كل هذا“، قد تسبب – بحسب متابعين – بقيام أمل الأنصاري برفع قضية على مواطنتها.

وكانت أمل الأنصاري قد ردت آنذاك على اتهام بدور البراهيم لها بـ“تزييف حياتها“، بالقول إنها ”لا تعلم مصدر أموال البراهيم، ومن يقوم بالإنفاق عليها وعائلتها“، مبينة أن ”المنزل الذي تسكنه البراهيم، هو هدية“.

وعلقت أنها ”عانت من الأذية بسببها طوال سنوات، حتى أنها كانت تسيء لعائلتها كلها“.

يذكر أن بدور البراهيم كانت قد نشرت قبل عدة ساعات عبر حسابها في ”سناب شات“، حسابا آخر لها في ”سناب شات“، إذ طلبت من متابعيها التوجه له، بدلا من حسابها الحالي، في إشارة ربما إلى أنها المعنية بالحكم الصادر بإغلاق حسابها نهائيا.