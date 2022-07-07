مصر.. إخلاء سبيل المتهم بالتحرش بشقيقة الفنانة هنا الزاهد

أخلت النيابة العامة في مصر، يوم الأربعاء، سبيل المتهم بالتحرش لفظيا بالبلوغر نور الزاهد، شقيقة الفنانة هنا الزاهد، داخل مركز تجاري شهير بمدينة ”6 أكتوبر“.

وجاء إخلاء سبيل المتهم، بعد تنازل شقيقة هنا الزاهد، عن الشكوى المقدمة ضده.

وكانت وزارة الداخلية المصرية، قد أوضحت ملابسات الواقعة، قائلة في بيان لها إن ”قسم شرطة أول أكتوبر، بمديرية أمن الجيزة، تلقى بلاغا من مسؤولي الأمن الإداري بأحد المولات التجارية بدائرة القسم، يفيد بقيام أحد الأشخاص بالتحرش بإحدى الفتيات داخل المول“.

وأضاف البيان: ”وبالانتقال والفحص تم التقابل مع طالبة مقيمة بدائرة قسم شرطة الجيزة، والتي تضررت من عامل، مقيم بدائرة قسم شرطة السلام بالقاهرة، واتهمته بالتحرش بها لفظيا أثناء تواجدها داخل المول، وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة“.

وكانت فرح الزاهد الشقيقة الثانية للفنانة هنا الزاهد، نشرت صورة للمتهم بالتحرش بها عبر خاصية القصص المصورة عبر حسابها بموقع ”إنستغرام“، وعلقت عليها بالقول: ”طيب دلوقتي الراجل ده متحرش واقف في المول عمال يتحرش بالبنات وحاجة في منتهى قلة الأدب! مرحمش حتى أختي الصغيرة من المعاكسات والكلام وعمال يغمزلها وحاجة تخدش حياء أي بنت“.

وأضافت: ”هي واقفة عند البنك هي ووالدتي، فزعقوا فيه، يروح مبجح فيهم ويقل أدبه، ويقول أنا معملتش حاجة، والناس حواليه عادي جدًا، مفيش راجل واحد بس عايز يتكلم!، طلبنا النجدة، ويا رب يكون في استجابة سريعة؛ عشان نقضي على الأشكال دي“.