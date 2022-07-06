رانيا محمود ياسين توجه رسالة للمتعاطفين مع قاتل نيرة أشرف

وجهت الفنانة المصرية رانيا محمود ياسين رسالة شديدة اللهجة إلى المتعاطفين مع محمد عادل قاتل طالبة المنصورة نيرة أشرف، الذي حكم عليه اليوم بالإعدام شنقا، معتبرة أن ”هؤلاء ليسوا بشرا“.

وقضت محكمة الجنايات في مصر، يوم الأربعاء، بالإعدام شنقا لقاتل طالبة جامعة المنصورة نيرة أشرف، وذلك بعد إحالة أوراقه للمفتي في جلسة الأسبوع الماضي.

وقالت رانيا محمود ياسين في منشور كتبته عبر حسابها الشخصي على إنستغرام: ”معلش بس هما الناس المتعاطفين مع القاتل أيا كانت مبرراته لقتل روح بريئة دول إيه؟!!! وكمان بيلموا ليه تبرعات من مصر واليونان دول مين؟!! وهما ناس زينا كده عارفين وفاهمين يعني إيه قتل ؟!!“.

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وأضافت: ”أنا أفهم إنهم يتعاطفوا مع أمه لكن يتعاطفوا معاه؟!!! ويشوهوا صورة الضحية وكأن دي ذريعة للقتل غريبة أوي!!! إحنا جرى لينا إيه يا مجتمع متدين بطبعه ؟!!!!! ..“.

وشهدت جلسة النطق بالحكم على محمد عادل قاتل الطالبة نيرة أشرف أمام جامعة المنصورة الشهر الماضي مشاعر مختلطة ما بين الانهيار من الحزن والندم، وتساقط دموع الفرحة والزغاريد بعد تأكيد حكم الإعدام شنقا على الجاني.

وانهار المتهم محمد عادل في قفص الاتهام، موجها رسالة إلى والدته بعد سماع حكم الإعدام عليه قائلا: ”متزعليش مني أنا كنت مضغوط ومعرفش عملت كده إزاي والبنت دي دمرت لي حياتي، سامحيني وخلي بالك من نفسك يا أمي ومن أخواتي“.

وسيطرت حالة من الفرحة على أصدقاء وأقارب نيرة أشرف الموجودين أمام محكمة جنايات المنصورة، يوم الأربعاء، بعد نطق القاضي بحكم الإعدام شنقا على محمد عادل المتهم بقتلها بعد ارتكابه جريمة مع سبق الإصرار لزميلته وجارته.

وتعالت الزغاريد من السيدات أقارب المجني عليها نيرة أشرف وسط تبادل الأحضان من قبل الحاضرين لوالدة المجني عليها التي انهارت لحظة سماع الحكم معبرة عن فرحها.