الفنانة الكويتية المعتزلة سعاد سليمان ترتدي النقاب وتكشف الدوافع

أطلت الفنانة الكويتية الشابة سعاد سليمان، الشهيرة باسم ”سعودة“، وابنة الممثلة مي البلوشي، في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها في ”سناب شات“، برفقة أبنائها وهي ترتدي النقاب عقب أشهر من إعلانها اعتزال التمثيل.

وخرجت الفنانة الشابة في الفيديو للتعليق على نقابها الذي ارتدته مؤخرا، لتشكر كل من هنأها بارتدائه، وتكشف لهم عن أسباب اتخاذها هذه الخطوة، عقب نحو عام ونصف العام من ارتدائها الحجاب.

وقالت سعاد إنها ”ما زالت تتعلم تعديل النقاب، عقب نصائح وجهتها لها متابعات لطريقة ارتداء النقاب المناسب“.

وأضافت الفنانة المعتزلة في رد على أسئلة متابعيها عن سبب ارتدائها النقاب، بأن ”الهداية من الله، وبأنها تأثرت بالداعية الأمريكية المقيمة في الكويت والتي اعتنقت الإسلام منذ عقود شريفة كارلو التي شاهدتها منذ فترة صدفة، لتصبح مثلها الأعلى وأحد أسباب ارتدائها النقاب“.

يذكر أن سعاد ارتدت الحجاب في عام 2021، حيث خرجت في شباط/ فبراير من ذلك العام، بمقطع فيديو من داخل سيارتها وهي ترتديه، لتعلن ارتدائها الحجاب بشكل رسمي.

وفي أيلول/ سبتمبر الماضي، أعلنت الفنانة الكويتية الشابة اعتزالها المجال الفني كممثلة، بعد نشاط استمر نحو 8 أعوام.

ونشرت سعاد آنذاك، مقطع فيديو عبر حساباتها الإلكترونية، وقالت إن سبب اعتزالها التمثيل ”هو قبولها بقسم تربية أساسية تخصص إسلامية، ورغبتها بالتفرغ لعائلتها ودراستها حيث أنه لم يعد لديها وقت للتمثيل“.

وأضافت بأنها منذ ارتدائها الحجاب وهي ترفض أن تكون ممثلة ”لعدم رغبتها بأي شيء يخدش حجابها“، وفق قولها.

وأشارت إلى أن اعتزالها التمثيل ”لا يعني غيابها عن متابعيها، وأنها ستقوم بتصوير مقاطع لهم في أوقات فراغها“.

وتحرص الفنانة المعتزلة التي تطل بين الحين والآخر على متابعيها على ”سناب شات“، على نشر أدعية وآيات من القرآن الكريم ومقاطع من دروس دينية لعلماء ودعاة.

وسعاد سليمان هي أيضا ابنة أخت الفنانتين مرام وهند البلوشي، وشقيقتها هي المغنية شيماء، وبدأت حياتها الفنية عام 2013 بتقديم برنامج ”كاش مو بلاش“ على قناة ”الشاهد“ بمشاركة والدتها مي البلوشي.

واتجهت بعد ذلك للتمثيل، وقدمت أكثر من عمل ومنها ”للحب كلمة“، ”ثريا“، ”العافور“، ”سقف واحد“، ”المحتالة“، ”كان في كل زمان“، ”إفراج مشروط“، ”أنا عندي نص“، ”من حقي أحب“.

وتعرضت الفنانة سعاد منذ قرابة 7 أعوام لحادث داخل سيارتها، حيث انفجرت بسبب تسرب الغاز من ولاعة داخل السيارة، وأسفر ذلك عن إصابتها بحروق ما زالت آثارها موجودة حتى الآن.