جميل ألكساندر ترميوتس خطيب الأميرة إيمان.. هذا ما كشفته صور العائلة

يكتنف الغموض شخصية رجل الأعمال جميل ألكساندر ترميوتس، الذي أعلن اليوم عن خطبته لابنة ملك الأردن، الأميرة إيمان بنت عبدالله، خاصة أنه لا ينتمي لعائلة مشهورة بشكل كبير.

وعلاوة على ذلك فقد تم على مايبدو حذف حسابات جميل إلكساندر تيرميوتس على مواقع التواصل الاجتماعي قبل إعلان الخطوبة.

لكن شقيقة جميل، وتدعى ”الكسيا“ نشطة على حسابها في ”انستغرام“، وتحرص على توثيق يومياتها ويوميات أفراد عائلتها.

والواضح أن اسم جميل ألكساندر ترميوتس الأصلي هو جيمي ألكساندر ترميوتس وينحدر من عائلة مسيحية .

وتعرّف ألكسا ترميوتس نفسها على أنها ”فارسة“، ويبدو من حسابها أنها تشارك فعليا في سباقات الخيل، وتوليها اهتماما كبيرا، كما يظهر أنها متزوجة كذلك.

وفيما يبدو من حياة أفراد عائلة جميل ألكساندر، عيشهم حياة الثراء.

وبحسب الصور التي تنشرها ”ألكسا“، فإن لديهم شقيقا أصغر يدعى ”اليخاندرو“، إضافة إلى جميل، فيما يتضح أن عدد أفراد العائلة كبير، إذ يبدو كذلك أن هناك أحفادا للعائلة.

وكذلك تظهر ”ألكسا“ مع شقيقها جيمي (جميل)، الذي وثقت مشاركته في أحد السباقات الرياضية.

كما نشرت ”الكسا“ صورة سابقة تجمعها بوالدتها، التي تبدو صغيرة في السن نسبيا.

وتوفي والد جميل، بحسب صفحة تعريفية لوالده في عام 2018 عن عمر 98 عاما.

ويبدو أن عائلة تيرميوتس، تحرص كثيرا على ترابطها، إذ أظهرت العديد من الصور التابعة لصفحة والد جميل، تحلق عدد كبير من أفراد العائلة حوله.

ويظهر جميل في عدد من الصور مع والده وهو في ريعان شبابه، إضافة إلى صور نشرتها شقيقته.

ويشير اسم جميل إلى أنه غير اسمه من جيمي وتلك ربما إشارة إلى أنه غير ديانته إلى الاسلام قبل إتمام خطوبته للأميرة إيمان.