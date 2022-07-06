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منوعات

بإطلالة مثيرة.. منة شلبي توجه رسالة ثلاثية
تاريخ النشر: 06 يوليو 2022 10:21 GMT
تاريخ التحديث: 06 يوليو 2022 11:05 GMT

بإطلالة مثيرة.. منة شلبي توجه رسالة ثلاثية

أطلت الفنانة المصرية منة شلبي، في أحدث ظهور لها، عبر حسابها في إنستغرام، بصورة جديدة تميزت بالإطلالة الجريئة التي تباينت ردود الأفعال عليها بين المعلقين

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المصدر: وصفي شهوان - إرم نيوز

أطلت الفنانة المصرية منة شلبي، في أحدث ظهور لها، عبر حسابها في إنستغرام، بصورة جديدة تميزت بالإطلالة الجريئة التي تباينت ردود الأفعال عليها بين المعلقين والمتابعين.

ونشرت الفنانة المصرية، التي يتابعها أكثر من 3 ملايين شخص على حسابها في إنستغرام، صورة لها بلباس علوي بالأخضر يكشف عن جزء كبير من جسدها، فيما ارتدت معه بنطالا من الجينز.

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وكتبت منة شلبي معلقة على الصورة التي تفاعل معها عدد كبير من الفنانين والمتابعين: ”كن متواضعا، كن بسيطا، كن أنت“.

وكان آخر أعمال منة شلبي الفنية مشاركتها في مسلسل ”بطلوع الروح“ في موسم رمضان الماضي، إلى جانب كل من إلهام شاهين وأحمد السعدني.

يذكر أن منة شلبي كانت أول فنانة مصرية وعربية تترشح لجائزة إيمي الدولية عن دورها في مسلسل ”كل أسبوع يوم جمعة“، إلا أنها خسرت الجائزة لصالح الفنانة العالمية هايلي سكوير.

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