الممثل السوري سليمان رزق يثير جدلًا بطلبه الزواج من أنجلينا جولي

أثار الممثل السوري الشاب سليمان رزق جدلًا، خلال الساعات الماضية، بسبب طلبه الزواج من نجمة هوليوود أنجلينا جولي، مشيرًا إلى أنه أخذ موافقة والدته.

وتصدر اسم ابن المخرج يوسف رزق محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بسبب تصريحاته التي رأى فيها البعض بحثًا عن ”الترند“.

وقال ”رزق“ خلال لقاء مصور مع قناة ”كيوميديا“ إنه يحب أنجلينا جولي للغاية، ويريد الزواج منها، طالبًا من الجمهور دعمه وذكرها في تعليقاتهم لعلها ترد على طلبه.



وأضاف الممثل الشاب أنه لا يكترث بفارق العمر بينهما، وأن أهم شيء هو الحب، وهو على يقين بأنه يحبها كثيرًا، مشيرًا إلى أنه يوافق أن يعيش بجانبها حتى وإن كانت ستتبناه.

ولم ينكر الممثل السوري ما جاء في بعض الاتهامات أنه يتحدث عن أنجلينا جولي سعيًا وراء ”الترند“، مؤكدًا أنه يسعى إلى أن يتصدر طلبه ”الترند“ حتى يحصل على اهتمام وسائل الإعلام العالمية ويصل طلبه إلى أنجلينا جولي.

وشارك ”رزق“ جزءًا من اللقاء المصور عبر خاصية القصص المصورة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ”إنستجرام“، مطالبًا الجمهور بالدعم حتى يصل صوته إليها.

جدير بالذكر أن الممثل سليمان رزق حصل على شهرة بسبب حديثه الدائم عن أنجلينا جولي والتغزل بجمالها خلال صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي، وفي اللقاءات التلفزيونية التي يصورها.

وسليمان رزق، هو ابن المخرج السوري يوسف رزق، والفنانة أمانة والي.

ووُلد سليمان رزق، العام 1999، وشارك في العديد من الأعمال الفنية في المسرح والتلفزيون والسينما.