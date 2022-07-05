مشاجرة عنيفة بين المشهورتين ريم البلوشي و"أم ريتال" ببث مباشر

دخلت المشهورة السعودية آمال تتروش، المعروفة بـ“أم ريتال“، والمشهورة الكويتية ريم البلوشي في سجال تحول إلى شجار؛ بسبب لعبة التحدي عبر تطبيق ”تيك توك“

وكانت ريم البلوشي قد طالبت بتحديها أن تقوم ”أم ريتال“ بالاستحمام بملابسها، وهو ما استنكرته المشهورة السعودية.

ورفضت تتروش تنفيذ تحدي البلوشي، ما جعل الأخيرة تنفعل، مبررة أنها ”نفذت جميع ما طلبته منها بالتحدي من وضع الكركم على شعرها وتبليله بالماء، إلى محاولتها شرب البيض“.

لكن المشهورة السعودية قالت إنها ”منحتها الحرية بالتحدي، حيث وافقت على عدم شربها البيض“.

ونفت البلوشي ذلك، مبينة أنها وأمام جميع المتابعين في بث مباشر نادت على الخادمة لإحضار البيض، لكن الأخيرة أجابتها بنفاد البيض من المنزل.

وأصرت المشهورة الكويتية على تنفيذ تحديها المتعلق باستحمام ”أم ريتال“، في حين أصرت الأخيرة على رفضه، بدعوى أنها ”محجبة“ ولا يمكنها تبليل جسمها والخروج بشعرها أمام المتابعين.

وحاولت المشهورة السعودية الحفاظ على هدوئها في الوقت الذي انفعلت فيه ريم البلوشي، وأخذت بالصراخ طوال الوقت، لكن تتروش انفعلت في النهاية، لتدخل والبلوشي في شجار عنيف، قبل أن تنهي آمال فيما يبدو البث بينهما.

واستمرت المشهورة الكويتية بالصراخ بعد انقطاع البث، لافتة إلى أن ”لها الحق في إصرارها على التحدي الخاص بها من أم ريتال“، خاصة وأنها نفذت في المقابل جميع ما طلبته منها.

واعتذرت آمال تتروش في الفيديو بعد خروجها من البث، مؤكدة أنها ”إنسانة ليست رخيصة على نفسها لتنفذ مثل هذا التحدي“، ومطالبة ريم البلوشي ”احترام حجابها“.

وهذه ليست المرة الأولى التي تدخل فيها المشهورة الكويتية ريم البلوشي بحالة انفعال وشجار مع مشاهير، فقد سبق وأثارت الجدل مطلع يناير/ كانون الثاني الماضي بعد دخولها بحالة هستيرية عبر بث مباشر في ”تيك توك“.

وكانت البلوشي ظهرت في مقاطع عدة تشكو فيها اضطرارها إلى البقاء في الحجر في السعودية، بعد أن أبلغها المودل هيما بإصابته بفيروس ”كورونا“، وذلك خلال زيارتها للمملكة.

وإثر ذلك، خرجت المشهورة الكويتية منفعلة وتصرخ في مقطع فيديو، قبل أن تدخل في حالة هستيرية، وتبدأ بضرب نفسها بقوة.