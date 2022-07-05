هاتف المشهور الإماراتي "عفريتو" يفضح إعجابه برهف القحطاني

تسبب مقطع فيديو كان يبثه المشهوران السعودي ماجد العنزي، والإماراتي سلطان صلاح، المعروف بـ“عفريتو“، بفضح إعجاب الأخير بمشهورة مواقع التواصل رهف القحطاني.

وكان ماجد العنزي قد سأل ”عفريتو“ عن الساعة، فأجابه بعد أن نظر إلى ساعته، إلا أن ”العنزي“ أصر على أن يعرف الساعة من هاتفه الجوال.

وضغط ”العنزي“ على شاشة جوال ”عفريتو“، لتظهر صورة رهف القحطاني كخلفية للهاتف، وما لبث المشهور الإماراتي أن وضع يده على شاشة هاتفه؛ في محاولة لإخفاء الصورة.

وظهر على ”عفريتو“ الخجل والحرج، وهو يضع يده على شاشة هاتفه، بينما كان ماجد العنزي يلح عليه ليرى الصورة.

يذكر أن المشهور ”عفريتو“ والمشهورة السعودية رهف القحطاني، سبق وأن خرجا معا في أكثر من لقاء مباشر عبر ”تيك توك“.

وسبق أن أثارت رهف القحطاني الجدل بظهورها مع ”عفريتو“، وطلبها منه ”مغازلتها“، وذلك خلال لعبة تحدٍ، يتم فيها إصدار حكم على الشخص المقابل، وعليه تنفيذه.

وحكمت ”القحطاني“ في بث مباشر على ”تيك توك“ آنذاك، على ”عفريتو“، بأن يغازلها مدة دقيقة.

وعبر المشهور الإماراتي عن سعادته بالحكم الذي أصدرته رهف القحطاني بحقه، إذ علق قائلا: ”أحلى حكم بالدنيا، إنتي اخترتي الحكم الصح“.

وحاولت والدة رهف القحطاني، التدخل دون أن تظهر، حيث لم تبد راضية عن حكم رهف، حيث سمع صوتها، وهي تقول لها: ”يا بنت“، إلا أن رهف أصرت، وأجابت والدتها: ”ها المرة بس، أنا مجربة في الواقع خليني أجرب في الحياة الإلكترونية“.

وتعرضت رهف القحطاني للهجوم من قبل متابعيها، إذ استنكروا الحكم الذي أوقعته بالمشهور الإماراتي، وطريقة ردها على والدتها، معتبرين أن تصرفاتها أصبحت ”أكثر جرأة“.