مروج الرحيلي تكشف عن عمرها الحقيقي

كشفت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية مروج الرحيلي، عن عمرها الحقيقي.

وأوضحت المشهورة السعودية، في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها في تطبيق ”سناب شات“، أنها ستدخل بعد عامين مرحلة الـ30 عاما، ما يعني أن لديها حاليا 28 عاما.

وقالت مروج الرحيلي في مقطع الفيديو الذي تم تداوله عبر نطاق واسع بعدما تناقلته الحسابات والصفحات المعنية بأخبار المشاهير: ”معقول يا جماعة ما شاء الله ما شاء الله باقيلي سنتين على 30، راح أصير ثلاثينية، والله الثلاثين فخامة، فخامة جدا عمر الثلاثين ده“.

وأشارت مروج الرحيلي إلى أنها عقب بلوغها سن الثلاثين بعد عامين، ستكون أكثر هدوءا في تعاملاتها في حياتها، بالقول: ”وقت ما أصير ثلاثينية سوف أكون جادة“.

يشار إلى أنه في شهر أيار/ مايو الماضي، تسببت مروج الرحيلي برفقة صديقتها رهف القحطاني، في إثارة الجدل وموجة من الانتقادات والغضب في المالديف؛ بسبب مقطع تضمن ما اعتبره كثيرون إساءة للسعودية والمالديف، علاوة على سلوكيات وصور ومقاطع وُصفت بـ“الجريئة“، والتي ظهرت خلال تلك الرحلة والتي أغضبت الكثير من السعوديين.

وحينها خرجت مروج الرحيلي للتعليق على الأزمة، التي أدت إلى تغريمها، وظهرت في فيديو بعد عودتها للسعودية، بعد انتهاء رحلتها المثيرة للجدل في المالديف، مؤكدة أنه ”لا دخل لها بذلك المقطع وأنه لم يصدر من حساباتها“.

وقالت مروج الرحيلي في المقطع: ”أكثر شيء أذاني إني كنت مظلومة في اللي حصل، في الأشياء اللي تكلموا عنها، المقطع اللي المفروض أنه مسيء، ما تكلمت ولا صورت بسنابي ولا نزلت هذه الجزئية ولا هذه الجزئية طلعت من سنابي، ولكن سبحان الله الخير يخص والشر يعم“.

وحينذاك تزايدت الانتقادات الموجهة ضد مروج بعد المقطع، حيث اعتبر كثيرون أن كلامها ذلك ”مجرد تهرب من واقعة مسيئة كانت طرفا فيها بشكل مباشر، وأنها كانت في ذلك الموقف بشخصها وبكامل بهجتها وأنه لا يمكنها التهرب بهذا الشكل من المسؤولية“.