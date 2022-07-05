هل دب الخلاف من جديد بين شريف منير و ابنته أسما؟

تفاجأ الجمهور المصري بقيام الفنان شريف منير بإلغاء متابعة ابنته الإعلامية أسما على ”إنستغرام“، لتقوم أسما بعدها بإلغاء متابعته، مما يشير إلى وجود خلاف جديد بينهما.

وهذه ليست المرة الأولى التي يدب فيها الخلاف بين الأب وابنته، ففي العام الماضي، وقع خلاف بينهما، بادر فيه الفنان المصري بمصالحة ابنته بطريقته الخاصة.

وأعادت أسما حينها نشر الفيديو الذي نشره والدها على حسابه بموقع ”إنستغرام“، وتضمن عددا من الصور ولقطات تجمعهما، على أغنية مدحت صالح وعفاف راضي ”أحلى بنوتة“، بهدف مصالحتها.

وكتبت ”أسما“، تعليقًا على الفيديو: ”هي دي تقريبا علاقتي أنا وأبويا ناقر ونقير، أبويا برج الثور وأنا برج الحمل الاثنين طيبين بس سخنين ومتسرعين، عايزة أحكيلكم على موقف مهم جدا وأثر فيا“.

وأضافت: ”أبويا عمل حاجة إمبارح علمتني حاجات كتير أوي، للي ميعرفش كان في سوء تفاهم كدا وكنت زعلت شوية منه، فجأة لقيته منزل ڤيديو عنده على الإنستجرام بيطيب خاطري وبيقولي ما تزعليش قدام كل الناس، طبعا أنا كنت طايرة من الفرحة ونسيت اصلا إني كنت في يوم زعلانة لأنها حركة في منتهى الجمال والحنية والطيبة، وكمان علمتني كتير أوي وده اللي خلاني أحكي الموضوع“.

وتابعت: ”أولا اتعلمت إن الاعتذار بيكبر الواحد جدا عمره ما يصغره، الكبرياء اللي يخلي حد فاكر إنه لو ما اعتذرش هو كده جامد ده كلام فارغ، علمني إني لما أزعل بنتي أعتذر لها لو فعلاً غلطانة عشان عرفت قد إيه بيفرق في النفسية ومش عشان إحنا أهل يبقي مش وارد إننا نغلط“.

واستطردت: ”أبويا جريء وصادق واللي على قلبه على لسانه وأنا بحترمه وبحبه وبتعلم منه كل يوم، عامل معادلة صعبة وحقيقي خطيرة، مكس كده بين إنه صاحبي وأبويا، يعني ضحك وتهريج وأحكي له كل حاجة بس وقت الجد عسكري واقفة قدام حضرة الظابط“.

واختتمت حديثها موجهة رسالة لوالدها قائلة: ”ربنا يبعد عنا العين الوحشة ويباركلي فيه وفي عمره وأفضل أتعلم منه كل يوم وأفضل فخورة إنه أبويا العمر كله“.

وكان الفنان شريف منير نشر فيديو له رفقة ابنته أسما، وعلق عليه: ”أنا منزل الكليب ده علشان بصالح أسما، بنتي وحبيبتي، لأني كنت مزعلها، متزعليش مني يا أسما، أنا فعلا كنت بايخ“.