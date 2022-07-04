أشرف عبدالباقي يرد على شائعة وفاته

رد الفنان المصري أشرف عبدالباقي على الشائعات التي تداولت خلال الساعات الماضية خبر وفاته، بوصفها أنها ”كلام فارغ“.

وقال أشرف عبدالباقي، في تصريح خاص لـ“إرم نيوز“، إن ”التعامل الأمثل مع تلك الأنباء هو تجاهلها وعدم الالتفات لها، لأن مروجيها يبحثون فقط عن التريند دون النظر للتداعيات السلبية التي من الممكن أن تنتج عن هذه الشائعات“.

وخلال الساعات الماضية تصدر اسم الفنان المصري أشرف عبدالباقي محركات البحث في موقع “غوغل” وذلك بعد تداول شائعة وفاته.

وأشرف عبد الباقي ليس الوحيد الذي لاحقته تلك الشائعة، التي تتردد من حين لآخر على بعض الفنانين، وكان آخر الضحايا الذي لاحقته تلك الشائعة الفنان صلاح السعدني.

وأبدى الفنان المصري منير مكرم، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية في مصر، استياءه من تكرار شائعات وفاة بعض الفنانين، معرباً عن استغرابه من تصرف من تسمح له نفسه بإعلان وفاة شخص دون أي صفة أو صلة تربطه به.

وأعرب منير مكرم، في تصريح سابق عبر الهاتف لـ“إرم نيوز“، عن استيائه من تناول بعض المواقع وصفحات ”السوشيال ميديا“ تلك الأنباء غير الصحيحة دون التحقق منها.

ولد أشرف عبد الباقي في 11 أيلول/سبتمبر عام 1963، في منطقة شبرا بمحافظة القليوبية، وتخرج في كلية التجارة جامعة عين شمس، ثم في المعهد العالي للفنون المسرحية.

وبدأ نشاطه الفني منذ الطفولة، حيث قدم العديد من المسرحيات مع فرقة كلية التجارة، ومع فرق الهواة، ومثّل في حوالي 80 مسرحية.

من أشهر مسرحياته ”باللو، شبورة“، ”بشويش“، ”لما بابا ينام“، ”رد قرضي“، ومن أهم المسلسلات ”حضرة المحترم“، ”يوميات زوج معاصر“ و“راجل وست ستات“.

وحقق شهرة كبيرة وواسعة في سلسلة مسرحيات ”تياترو مصر“ التي جذبت الملايين لمشاهدتها، ليتم عرض موسمين على شبكة تلفزيون الحياة المصرية.

لكن قيل إنه حدث خلاف مع شركة الإنتاج ”فيردي“، ليتعاقد مع قناة إم بي سي مصر بنفس الفرقة والطاقم، لكن تم تغيير اسم البرنامج ليصبح ”مسرح مصر“.