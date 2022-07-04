بدور البراهيم ترد على تصريحات سمول كابتشينو بشأن ارتباطهما

ردت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي وخبيرة التجميل السعودية بدور البراهيم على تصريحات مشهور مواقع التواصل الاجتماعي السعودي سعد العنزي المعروف بـ ”سمول كابتشينو“ بشأن شائعات ارتباطهما.

وكان سعد العنزي قد رد على شائعات خطبته من بدور البراهيم خلال فيديو قصير عبر حسابه على سناب شات قائلا: ”الكلام عن خطبتي من بدور البراهيم غير صحيح، ولو بتزوج أعرف مين أختار“.

وعلقت بدور البراهيم على تصريحات سمول كابتشينو عبر حسابها على سناب شات قائلة: ”وأنا لو بتزوج صدقني يا سمول مو ستايلي انت.. لي ذوق بالاختيار مغاير ليك تماما“.

وتعرضت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي خبيرة التجميل السعودية بدور البراهيم، مؤخرا لوعكة صحية نقلت على إثرها إلى المستشفى.

ونشرت بدور البراهيم صورا لها وهي تتلقى العلاج داخل المستشفى عبر حسابها على ”سناب شات“.

وظهرت بدور البراهيم بالصور وهي مستلقية على سرير، وكتبت عليها: ”دعواتكم“.

وكانت بدور البراهيم، طالبت سلطات التشريع في بلدها، بإصدار بنود في القانون تحمي المشاهير من التنمر.

وقالت بدور البراهيم، في مقطع فيديو تناقلته الحسابات والصفحات المعنية بأخبار المشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي، إن مشاهير مواقع التواصل والمجتمع ”أصبحوا صيداً سهلاً لكل من يريد أن يتطاول على غيره دون حساب“.

واعتبرت المشهورة السعودية ”أنها وجميع المشاهير يفيدون المجتمع، لذلك من حق المجتمع حمايتهم ممن يحاول أن يتطاول أو يتنمر عليهم“.

وتابعت: ”أطالب بحقوق المشاهير، لازم يصير لنا بنود وحقوق وشروط تحمينا من التنمر، لأن مثل ما إحنا قاعدين نفيد بلدنا ومجتمعنا لينا برضو حقوق، لأن اللي صاير شيء مو طبيعي“.