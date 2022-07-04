هاني شاكر يستقيل رسميا من نقابة الموسيقيين

تقدم الفنان المصري هاني شاكر، مساء الأحد، رسميا باستقالته من منصب نقيب الموسيقيين في مصر، في استقالة مكتوبة قدمها لمجلس النقابة، ليحسم جدل محاولات إقناعه بالتراجع عن الاستقالة الشفهية التي قدمها في تصريحات تلفزيونية على الهواء.

وأعلن الفنان المصري هاني شاكر في ساعة متأخرة من مساء يوم الإثنين الماضي، عن استقالته من منصب نقيب المهن الموسيقية، مشيرا إلى أن القرار نهائي لا رجعة فيه، متمنيا التوفيق للنقيب الذي يتولى بعده المنصب.

وجاء في نص الاستقالة المكتوبة: “السادة أعضاء مجلس نقابة المهن الموسيقية والسادة أعضاء الجمعية العمومية المحترمين أرجو قبول استقالتي كنقيب للمهن الموسيقية وأنني قررت الانسحاب من موقعي هذا والعودة إلي صفوف زملائي الفنانين دون الخوض في تفاصيل كثيرة ومبررات لا تقبل المناقشة”.

وقال الفنان هاني شاكر، إن منصب نقيب الموسيقيين أكسبه بعض العداوات والصراعات والخلافات مع البعض بسبب طبيعة المنصب.

وأضاف الفنان المصري في استقالته المقدمة لمجلس نقابة الموسيقيين: “تمنيت أن أحتفظ بهذا الحب والاحترام حتى نهاية مشواري الفني فوداعا للعداوات والخلافات فقط فضلت عليها الحب والصداقات مع تمنياتي لكم جميعا بدوام النجاح والتوفيق واستمرار مسيرة التقدم والازدهار التي بدأناها معا والله الموفق”.

يشار إلى أنه اندلعت مشادة كلامية بين شعبة العازفين بنقابة المهن الموسيقية المصرية، خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم يوم الاثنين الماضي، من أجل اعتذار مطرب المهرجانات الشعبية حسن شاكوش عقب منحه تصريح الغناء، الأمر الذي دفع النقيب الفنان هاني شاكر إلى الانسحاب من المؤتمر، الذي تم إلغاؤه لاحقا.

وأعلن هاني شاكر مساء اليوم ذاته عن استقالته من منصب نقيب المهن الموسيقية، مشيرا إلى أن القرار نهائي لا رجعة فيه.

بدوره رفض الاتحاد العام للنقابات الفنية الثلاث ”المهن التمثيلية، المهن الموسيقية، المهن السينمائية“ استقالة الفنان هاني شاكر من منصبه، مطالبا إياه بمباشرة عمله والتراجع عن قراره، قبل أن يحسم الفنان الجدل ويؤكدة استحالة تراجعه ويتقدم رسميا باستقالة مكتوبة.