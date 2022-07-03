محمد هنيدي ينشر أول صورة للفنان توتة بعد خروجه من غرفة العمليات

كشف الفنان المصري محمد هنيدي الحالة الصحية لمواطنه وصديقه الفنان محمد عبد الرحمن الشهير بـ ”توته“، بعد إجرائه عملية دقيقة بالقلب، كاشفا عن موعد خروجه من المستشفى.

من مستشفى دار الفؤاد … بنطمنكم توتة "عبد الرحمن " بقى زي الفل وخارج بكرة pic.twitter.com/ggT9RMK9Zf — Mohamed Henedy (@OfficialHenedy) July 3, 2022

وأجرى الفنان محمد عبد الرحمن مؤخرا عملية جراحية بالقلب، أعلنت عنها شقيقته خلال منشور عبر حسابها على فيسبوك.

ونشر الفنان محمد هنيدي صورة تجمعه بالفنان محمد عبد الرحمن من داخل المستشفى مطمئنا الجمهور على حالته الصحية.

وكتب هنيدي عبر حسابه على ”تويتر“: ”من مستشفى دار الفؤاد بنطمنكم.. توتة ”عبد الرحمن“ بقى زي الفل وخارج بكرة“.

وكشفت الفنانة المصرية نهال عنبر عضو مجلس نقابة نقابة المهن التمثيلية والمسؤول على الملف الطبي في النقابة أول أمس تطورات الحالة الصحية للفنان محمد عبد الرحمن الشهير بـ ”توته“، بعد إجرائه لجراحة دقيقة بالقلب.

وقالت نهال عنبر في تصريحات لـ ”إرم نيوز“ أن الحالة الصحية للفنان محمد عبد الرحمن شهدت تحسنا خلال الساعات الأخيرة، حيث خرج من غرفة العناية المركزة إلى غرفة عادية بالمستشفى، تمهيدا لخروجه من المستشفى خلال الساعات الماضية.

وأكدت نهال عنبر أنها على تواصل دائم بأسرته للإطمئنان على حالته، والنقابة تدعم كل أبنائها وتقف بجانبهم دائما.

وأعلنت شقيقة ”توتة“، قبل يومين، خضوعه لعملية قلب مفتوح بعد تعرضه لوعكة صحية خلال الفترة الماضية.

وكتبت شامة عبد الرحمن، عبر حسابها على ”فيسبوك“، ”أرجو الدعاء لأخي وربنا يتم شفاه على خير، بيخضع لعملية قلب مفتوح، ويارب يخرج لبيته ولينا بألف سلامة.. دعواتكم بالله عليكم“.

وقبل الوعكة الصحية كان عبد الرحمن أعلن عبر حسابه الشخصي على ”إنستغرام“، عن عمله الفني الجديد الذي يحمل اسم ”فيصل إكس أبو كليبس“.

يذكر أن أحدث أعمال الفنان كان مسلسل ”جمجوم وبم بم“، المكون من 15 حلقة.

وتدور أحداث المسلسل في إطار درامي كوميدي حول ”جمجوم وبم بم“ بعدما قررا تأسيس شركة متخصصة في مكافحة الظواهر الخارقة والمرعبة، ليجدا نفسيهما في مواجهة كل ما يخافان منه من أشباح ومصاصي دماء ولعنات المقابر وغيرها.