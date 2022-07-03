تداول صورة لعريس نسرين طافش.. ما حقيقتها؟

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة للفنانة السورية نسرين طافش وهي مع أحد الأشخاص مدعيين أنه عريسها الذي يحمل الجنسية المصرية.

وظهرت الفنانة السورية، في الصورة، التي تداولتها الحسابات والصفحات المعنية بأخبار المشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي بجوار أحد الأشخاص، وظهر وهو ممسكاً بيدها .

وعلقت تلك الصفحات والحسابات، على الصورة المنتشرة، وكتبت عليها: ”زوج نسرين طافش، مدرب اليوغا المصري أشرف“.

وكان الصحفي السوري عمار البري، الذي يعرِف عن نفسه بأنه ”صحفي مختص بأخبار المشاهير والموضة“، قال عقب إعلان نسرين طافش ارتباطها، إن عريسها طبيب مصري الجنسية وأن الزواج قد تم بالغل، وهو ما يؤكد احتمالية حقيقة الصورة المتداولة.

وكانت الفنانة السورية نسرين طافش، أعلنت مساء أمس السبت، بشكل مفاجئ ارتباطها رسميا بشخص أخفت هويته عن جمهورها.

ونشرت الفنانة السورية صورة عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت فيها يدها فقط مع يد من ارتبطت به وهي تضع خاتما، وأرفقتها بوسم خاتم وعروس برفقة عريسها في إشارة إلى ارتباطها رسميا.

والصورة تظهر يد خطيبها مرتديا ساعة يبدو أنها مطابقة للساعة التي يرتديها مدرب اليوغا الذي تم تداول صورته مع نسرين على أنه عريسها.

ونسرين طافش فنانة سورية من أصول فلسطينية، من مواليد 1982، تخرجت من المعهد العالي للفنون المسرحية في دمشق.

what God has joined together ♥️🙏🏻 May God bless this unity and protect this eternal love forever and ever 🙏🏻💍👰🏻🤵🏻♥️💫 pic.twitter.com/OkqdoC2QYM — نسرين طافش (@NESREENTAFESH) July 2, 2022

بدأت التمثيل عام 2002، وشاركت في العديد من الأعمال السورية منها ”ربيع قرطبة، التغريبة الفلسطينية، صبايا، شوق“، إضافة إلى مشاركتها في بطولة أعمال مصرية ومنها مسلسل ”ختم النمر، الوجه الآخر والمداح“.

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، أعلنت الفنانة نسرين ارتباطها بشخص، وأكدت أنه ليس من الوسط الفني ولا الرياضي ولا السياسي، وبأنه ليس خليجيا، عقب أن شاعت أنباء أنه رجل الأعمال الكويتي فواز الحساوي الذي نفى في حينها تلك الأنباء.

وفي نيسان/أبريل عام 2021، أعلنت طافش فسخ خطوبتها، وذلك بعد مرور 5 أشهر على ارتباطها السابق.

وقالت في مقابلة إذاعية حينها إنها كانت تفكر في الزواج لتحقيق حلم الإنجاب والأمومة، لكن الأمر لم يكتمل، مرجعة السبب بأنها ”لم تشعر بالتوافق الروحي والفكري“.