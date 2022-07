تداول صورة لعريس نسرين طافش.. ما حقيقتها؟

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة للفنانة السورية نسرين طافش وهي مع أحد الأشخاص مدعيين أنه عريسها الذي يحمل الجنسية المصرية.

وظهرت الفنانة السورية، في الصورة، التي تداولتها الحسابات والصفحات المعنية بأخبار المشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي بجوار أحد الأشخاص، وظهر وهو ممسكاً بيدها .

وعلقت تلك الصفحات والحسابات، على الصورة المنتشرة، وكتبت عليها: ”زوج نسرين طافش، مدرب اليوغا المصري أشرف“.

وكان الصحفي السوري عمار البري، الذي يعرِف عن نفسه بأنه ”صحفي مختص بأخبار المشاهير والموضة“، قال عقب إعلان نسرين طافش ارتباطها، إن عريسها طبيب مصري الجنسية وأن الزواج قد تم بالغل، وهو ما يؤكد احتمالية حقيقة الصورة المتداولة.

وكانت الفنانة السورية نسرين طافش، أعلنت مساء أمس السبت، بشكل مفاجئ ارتباطها رسميا بشخص أخفت هويته عن جمهورها.

ونشرت الفنانة السورية صورة عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت فيها يدها فقط مع يد من ارتبطت به وهي تضع خاتما، وأرفقتها بوسم خاتم وعروس برفقة عريسها في إشارة إلى ارتباطها رسميا.

والصورة تظهر يد خطيبها مرتديا ساعة يبدو أنها مطابقة للساعة التي يرتديها مدرب اليوغا الذي تم تداول صورته مع نسرين على أنه عريسها.

ونسرين طافش فنانة سورية من أصول فلسطينية، من مواليد 1982، تخرجت من المعهد العالي للفنون المسرحية في دمشق.

what God has joined together ♥️🙏🏻

May God bless this unity and protect this eternal love forever and ever 🙏🏻💍👰🏻🤵🏻♥️💫 pic.twitter.com/OkqdoC2QYM

— نسرين طافش (@NESREENTAFESH) July 2, 2022