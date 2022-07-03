أسعار تذاكر حفل عمرو دياب في مصر تثير الجدل

سببت شروط حضور الحفل الأول في موسم الصيف الجاري للفنان المصري عمرو دياب، حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بسبب أسعار التذاكر وفرض ارتداء الجمهور زيا موحدا.

وأعلنت الجهة المنظمة لحفل عمرو دياب المقرر يوم 12 يوليو الجاري في مدينة العلمين بالساحل الشمالي في مصر، شروط حضور الجمهور، وكان أبرزها أسعار التذاكر التي تبدأ من 1250 جنيها مصريا وتصل إلى 10 آلاف جنيه مصري أي ما يعادل (555 دولارا أمريكيا).

و اشترطت الجهة المنظمة زيا موحدا للجمهور يتمثل بارتداء ملابس بيضاء، على أن يقتصر الحضور على من هم أكبر لمن 21 عاما.

وهاجم مغردون تلك الشروط وخاصة الأسعار التي وصفوها بـ“المبالغة“ في ظل ظروف اقتصادية صعبة تعيشها مصر، معتبرين أنها تستفز غالبية المصريين الذين يعانون الآن بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية التي ألقت بظلالها على مستوى معيشة المصريين.

وانتقدت الناقدة الفنية المصرية حنان شومان، عبر حسابها في “تويتر” أسعار تذاكر الحفل، بعدما أعادت نشر البوستر الدعائي له، وعلقت عليه بالقول: “أقسم بالله أنا ما أدفع عشرة جنيه عشان أسمع عمرو دياب حتى لو حيغنيلي لوحدي واللي يزعل يزعل”.

فيما تفاعل حساب باسم ”ورد“، معتبراً أن هذه الأسعار بالنسبة لعمرو دياب مقبولة، ولكن ليست في مصر، في ظل وجود فئات كبيرة معاشاتهم ورواتبهم الشهرية أقل بأضعاف سعر تذكرة الحفل.

وكتبت ”ورد“ قائلة: “بصراحة أسعار حفلة عمرو دياب مقبولة لو عايش في زيورخ وفيينا، لكن كمواطن مصري وتقرأ الأسعار دي هتتعصب تلقائي، وأتمنى أصحاب الفضيلة اللي شايفين أنه عادي وكل واحد حر في فلوسه، بتكلم عن أن غالبية المصريين معاشاتهم مش بتكمل ألفين جنيه ومرتباتهم أقل من 3 آلاف جنيه، والإعلاميين عاوزنا نتقشف”.

فيما اعتبرت ليلى منصور أن أسعار الحفل موجهة لشريحة معينة من المصريين وليست الغالبية منتقدة من يدفع هذه القيمة من أجل حضور حفل غنائي بالقول: “دي شريحة بسيطة من المجتمع، وبعدين اتجننت أنا عشان ادفع 20000 في تيكت لعمرو دياب مثلا، ولا لأي حد، دي ناس دماغها فارغة”.

في المقابل لم يعتبر حساب باسم “مجدي قبطان”، أسعار التذاكر مبالغة باعتبار أنها لحفل بقيمة فنان مثل عمرو دياب قائلا: “1500 للفرد مش كتير على عمرو دياب الناس المعترضة حضرتله حفلة قبل كدة؟.. ده الهضبة يا اخوانا مش حسن شاكوش”.

ومن المقرر أن يحيي عمرو دياب حفله يوم 12 يوليو الجاري، في مدينة العلمين بالساحل الشمالي بمصر، ومقرر أن يغني الهضبة خلال الحفل أمام الجمهور لأول مرة أغنيته “اللوك الجديد”، وهي أولى أغنيات ألبومه لصيف 2022.