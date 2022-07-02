المشهور السعودي "قعيد المجد" يرد على منتقديه بفيديو مسيء

نشر المشهور السعودي الشاب صاحب لقب ”قعيد المجد“، السبت، مقطع فيديو يرد فيه على متابعيه الذين اعتبروا أن أسلوبه يتضمن سخرية وإهانة لضيف يدعى نايف، خرج معه في بث مباشر على تطبيق تيك توك.

وظهر ”قعيد المجد“ في الفيديو من شقته في الرياض، وقال في وصف الجدل الذي أثاره المقطع والذي تسبب في إطلاق وسم #قعيد_يسخر_من_نايف “ حلبت الرياض حلب هذا الأسبوع، طالبي الشهرة متى تعقلون“.

وأضاف أنه لن يرد على منتقديه، ولن يفتح الموضوع مجددا لأن الموضوع ”ما بسوى“ على حد تعبيره.

وأقدم المشهور السعودي على اختزال رده على منتقديه، بتوجيه الكاميرا نحو أسفل البناية التي يقطنها، قائلا“ أعطيكم رد على السريع هذا أنتم وهذا أنا“ في إشارة رأى فيها ناشطون إهانة لمتابعيه.

وختم المقطع بالقول“ لا تحاولون تزعزعون صورتي، أنتم تصنعون الإزعاج والازدحام و الشارع فاضي“ على حد تعبيره.

ودشن ناشطون وسمًا باسم المشهور السعودي ”#قعيد_المجد“، انتقدوه من خلاله بسبب ما رآه بعض المعلقين بأنه تصرف سلبي تجاه شخص كان يود إكرام ضيفه بذبيحة فرحًا باستضافته له.

وظهر المشهور السعودي في أحد برامج البث المباشر وقد استضاف أحد الأشخاص ويدعى ”نايف الشراري“ والذي كان -على ما يبدو- في منطقة خارجية كمزرعة أو ساحة فضاء، وأصر على أن يهدي ”قعيد المجد“ ذبيحة يذبحها تكريمًا لاستضافته له.

وصدم ”قعيد المجد“ ضيفه ”نايف“ والمتابعين خلال البث المباشر وبعد تداول المقطع لاحقًا، عندما رفض الهدية وأغلق البث المباشر مع ضيفه، إلا أن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد بل وصل إلى حد الإهانة والسخرية من الضيف بعد ذهابه.

وكان المشهور السعودي قد تجاهل ضيفه بعد فتح البث المباشر بينهما، قائلًا إنه يريد ”التغزل“ بإحدى الفتيات، بعد أن ينكر أنه هو ذاته ويقول: ”لا أنا ابن أخوه“، ثم يصل الأمر إلى إبداء اشمئزازه من ضيفه، وأخيرًا تم إغلاق البث ونعت الضيف ”نايف“ بأنه جاهل بقوله: ”هذا إيش عرَّفه في البطولة، هذا ما يعرف إلا طلع الشعير نزل الشعير، ويسوي زحمة على تويتر بحديثه عن الشعير فقط“، بحسب تعبيره.