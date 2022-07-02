مصر.. الكشف عن آخر تطورات الوضع الصحي لـ"توتة"

كشفت الفنانة المصرية نهال عنبر عن تطورات جديدة على الحالة الصحية للفنان محمد عبدالرحمن، الشهير بـ“توتة“، بعد إجرائه جراحة دقيقة في القلب.

وقالت عنبر، وهي عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية والمسؤول عن الملف الطبي في النقابة، لـ“إرم نيوز“، إن الحالة الصحية لـ“توتة“ ”شهدت تحسنا خلال الساعات الأخيرة“.

وأكدت أنه ”خرج من غرفة العناية المركزة إلى غرفة عادية، تمهيدا لخروجه من المستشفى“ في وقت لاحق.

وأشارت إلى أنها ”على تواصل دائم بأسرته للاطمئنان على حالته، وأن النقابة تدعم كل أبنائها وتقف بجانبهم دائما“.

وكانت شقيقة ”توتة“ أعلنت، قبل يومين، خضوعه لعملية قلب مفتوح بعد تعرضه لوعكة صحية خلال الفترة الماضية.

وكتبت شامة عبدالرحمن، عبر حسابها الشخصي على ”فيسبوك“: ”أرجو الدعاء لأخي وربنا يتم شفاه على خير، يخضع لعملية قلب مفتوح، ويا رب يخرج لبيته ولينا بألف سلامة، دعواتكم بالله عليكم“.

وكان عبد الرحمن أعلن مؤخرا، عبر حسابه الشخصي على ”إنستغرام“، عن عمله الفني الجديد، الذي يحمل اسم ”فيصل إكس أبو كليبس“.

يذكر أن أحدث أعمال الفنان كان مسلسل ”جمجوم وبم بم“، الذي ينتمي إلى نوعية الأعمال الخفيفة ذات الـ15 حلقة.

وتدور أحداث المسلسل في إطار درامي كوميدي حول ”جمجوم وبم بم“ بعدما قررا تأسيس شركة متخصصة في مكافحة الظواهر الخارقة والمرعبة، ليجدا نفسيهما في مواجهة كل ما يخافان منه من أشباح ومصاصي دماء ولعنات المقابر وغيرها.

ومحمد عبدالرحمن هو ممثل مصري تخرج من كلية الحقوق من جامعة عين شمس عام 2007، حيث بدأ عمله في مسرح الجامعة.

وفي نفس عام التخرج، دخل عالم الشهرة بعدما شارك في مسلسل ”راجل وست ستات“، وزادت شهرته عندما شارك في فيلم أحمد حلمي ”إكس لارج“ عام 2011، واشتهر بأدواره في مسرح مصر وفي مسلسل ”الكبير أوي“.