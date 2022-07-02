من هو "قعيد المجد" المشهور السعودي المثير للجدل؟

يثير مشهور مواقع التواصل الاجتماعي السعودي المعروف بـ ”قعيد المجد“ حالة من الجدل بين الحين والآخر، بسبب ما ينشره من مقاطع فيديو تحظى بمتابعة واسعة لا سيما على تطبيق ”تيك توك“.

ويعد ”قعيد المجد“، أحد أبرز المشاهير الشباب في المملكة، واسمه الحقيقي يزيد المطيري وهو من مواليد 1998.

وحقق ”المطيري“ شهرة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي خلال فترة قصيرة جدًا، وعُرف عنه نشره مقاطع فيديو فكاهية وطريفة.

يُعرف عن نفسه عبر حسابه في ”سناب شات“ الذي يتابعه 1.9 مليون شخص، بأنه ”إنسان يحب إسعاد الجميع“، كما يتجاوز عدد متابعيه عبر ”تيك توك“ 4 ملايين.

وينشط المشهور السعودي الشاب عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث يحرص على توثيق يومياته وإعلاناته.

ويوثق مشاركته ومساهمته أيضا في الإعلان والتسويق لحملات وأعمال خيرية والمشاركة فيها، ومنها حملات إفطار الصائم وسقيا الماء لحجاج بيت الله.

وسبق أن استضاف ”قعيد المجد“ مشاهير في بث مباشر، ومنهم ”ميثا الإماراتية“، ”هديل العتيب“، ”رهف القحطاني“، ”سارة مهند“، اللاعب السعودي نايف هزازي والفنان السعودي فايز المالكي.

ويغلب على حديث ”قعيد“ وسلوكه في البث المباشر مع معظم المشاهير الذين استضافهم السخرية والكوميدية من خلال المزاح بالكلام والحركات.

وسبق أن تعرَض لانتقادات لاذعة من بعض متابعيه بسبب دخوله في بث مباشر مع فتيات ومشهورات منصات التواصل الاجتماعي.

وغاب ”المطيري“ في الأشهر الماضية عن متابعيه ليفاجئهم مطلع حزيران/يونيو الماضي، بعودته مجددا.

ورافقت الغياب أنباء عن تعرضه للسجن إثر إعلان مضلل كان قد نشره في وقت سابق عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي.

وقبل أيام، وثق ”قعيد“ قيامه بجمع أموال لبناء منزل لرجل مسن استضافه خلال بث مباشر، وتم خلال البث جمع كامل المبلغ، حيث أبدى الرجل المسن سعادته بهذا، ووجه عبارات شكر لقعيد وقبيلة مطير.

وبعدها بأيام، وثق تقديم أحد الأشخاص هدية له ولوالده وهي عبارة عن عمارة في مكة المكرمة، حيث قال مقدمها إنه ”يود أن يكسب وجودهم في جواره في مكة المكرمة“.

وأصر هذا الشخص على تقديم الهدية رغم محاولة ”قعيد المجد“ ثنيه عن ذلك، ليقسم مقدم الهدية يمين طلاق بأن ”هديته لن تعود“.

وكان المشهور السعودي، قد أثار الجدل مؤخراً، بسبب تصرف منه مع شخص يدعى ”نايف الشراري“ ظهر معه في أحد برامج البث المباشر، حيث أصر على أن يهدي ”قعيد المجد“ ذبيحة يذبحها تكريمًا لاستضافته له.

وصدم ”قعيد المجد“ ضيفه ”نايف“ والمتابعين خلال البث المباشر وبعد تداول المقطع لاحقًا، عندما رفض الهدية وأغلق البث المباشر مع ضيفه.

وتعرض المشهور لانتقادات لاذعة من قبل متابعين بعد ما وصفه كثيرون بأنه ”أهان ضيفا حل عليه عبر البث المباشر“.