هذه حقيقة "الأحفاد الأربعة" لإلهام الفضالة

كشفت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة، حقيقة صورة قيل إنها ”لزوج ابنتها مع أحفادها الأربعة في أول ظهور لهم“.

وقالت الفضالة في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها في ”سناب شات“، إنها وصلتها صورة وخبر مفاده ”إلهام الفضالة وأول ظهور لأحفادها الأربعة“، لافتة بأن ”الخبر غير دقيق“ لأنها ليس لديها ”سوى حفيدين“.

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وأوضحت أن ”أحفادها هم محمد وإلهام فقط وهم أبناء ابنتها منى“، أما الطفلتان اللتان ظهرتا في الصورة معها فهما ”ابنتا زوج ابنتها من زوجته السابقة“.

وطالبت من ينشر مثل هذه الأخبار بعدم التهويل، معتبرةً أن ”الغاية من هذا التهويل في العناوين عبر سناب شات كسب المشاهدات وتصدر الترند“.

وكانت وسائل إعلام وصحف تعنى بأخبار الفنانين والمشاهير قد تداولت صور الأطفال الأربعة، ومن ضمنهم حفيدا إلهام الفضالة، وأشارت بأنه الظهور الأول لأحفادها الأربعة.

يشار إلى أن الفضالة تزوجت للمرة الأولى في سن السادسة عشرة ورزقت بابنتها الأولى ”منى“، في المملكة العربية السعودية، ثم عادت إلى الكويت واستكملت دراستها.

وارتبطت بعدها من الصحفي خليل التميمي، ولديها منه ابنتان ”فجر والنور“، وانفصلت عنه عام 2021، وتزوجت بمواطنها الفنان شهاب جوهر.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2018، احتفلت الفنانة إلهام الفضالة، بحفل زفاف ابنتها منى بإحدى القاعات الكبرى في الكويت، وسط حضور عدد كبير من نجمات الفن.

ورافق إعلان الفنانة إلهام الفضالة انفصالها عن الإعلامي خليل التميمي، عام 2021 عقب زواج دام 18 عاما، وزواجها من الفنان شهاب جوهر، ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال كانون الثاني/يناير الماضي، أعلنت الفنانة إلهام استعادة حضانتها ابنتها ”النور“ التي أتمت 12 عاما، واختارت الإقامة معها بعد نحو شهرين من إعلانها رغبتها بالإقامة مع والدها الذي منحها الحرية التي حرمتها هي منها، وفق ما ذكرته الفضالة.

وقالت الفضالة في منشور عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي: ”اللهم لك الحمد على كرمك وجودك أن رددت إليَ حضانة ابنتي النور، اليوم فرحتي وسعادتي ما تنوصف أن بنتي وروحي النور اختارت تعيش معاي ومع أختها الفجر“.

يذكر أن ”إلهام“ أعلنت قبل أيام مقاطعتها الموقع الإلكتروني العالمي لبيع الأزياء ”شي إن“، ومنتجات خبيرة التجميل ذات الأصول العراقية هدى قطان، مؤسسة علامة التجميل التجارية الشهيرة ”هدى بيوتي“، لدعمهما المثلية الجنسية.