كيف علق فايز المالكي على صورة للأمير عبدالعزيز بن فهد؟

حصد تعليق للفنان السعودي المعتزل فايز المالكي، على صورة للأمير عبدالعزيز بن فهد، تفاعلا واسعا من قبل مستخدمي موقع تويتر.



وكانت صورة الأمير عبدالعزيز قد لقيت انتشاراً واسعاً، عبر وسم باسم الأمير، وهو ما جعلها محل اهتمام كبير من المتابعين.

وتفاعل المالكي مع الصورة مشيداً بالأمير وسرعة استجابته لعمل الخير، إذ كتب في تغريدته: “ أنت رقمك رقم الاسعاف عندي والمرور ماتصل بك، غـير لا جات حاله طارئه“.

وتفاعل المئات من المتابعين مع تعليق المالكي وصورة الأمير عبدالعزيز، إذ أشادوا بالأيادي البيضاء للأمير، وبتطوع الفنان فايز في أعمال الخير.

وكتب يحيى الغزواني: ”ربي يحفظكم ويوفقكم يارب والله انكم غالين عبدالعزيز بن فهد الله يرحم الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود وجميع موتى المسلمين من خلف ما مات ونعم الابن ونعم رجل الخير الأمير عبدالعزيز بن فهد“.

وعلق علي الحربي: ”والنعم هذا ولد فهد بن عبدالعزيز ولا يستغرب عليه فعل الطيب والطيب أصله. الله يطول بعمر سموه ويرحم ويغفر للملك فهد بن عبدالعزيز ويجعل مثواه جنات النعيم“.

يذكر أن الأمير عبدالعزيز بن فهد كان قد تكفل باستضافة 250 حاجا سوريا في حج هذا العام على نفقته الخاصة، ممن يعانون من الإصابات الجسدية ومن ذوي الاحتياجات الخاصة.

ووجه الأمير عبدالعزيز بتوفير كل وسائل الراحة من السكن والخدمات العامة والنقل وإكمال إجراءات السفر ونقلهم عبر طائرة خاصة، نظرا لحالاتهم الصحية.

وتعتبر مؤسسة الأمير عبدالعزيز بن فهد واحدة من أهم المؤسسات الخيرية في المملكة، حيث تعمل على تقديم الدعم والمساعدة إلى المواطنين وتستهدف الأسر الفقيرة، كما تقوم بتقديم الدعم العلاجي والتعليمي والصحي والسكني وسداد الديون.

وكان فايز المالكي قد حظي في الأيام الأخيرة بتفاعل واسع عقب لقاء مع لاجئة سعودية في ألمانيا تدعى وسام السويلمي، إذ نجح في إقناعها بالتوجه للسفارة السعودية في برلين، للعودة إلى المملكة.

وقامت وسام السويلمي بالتوجه بالفعل للسفارة بعد إعلانها رغبتها العودة إلى السعودية، قبل أن تعود وتعلن ترددها في العودة، إثر وصولها تهديدا من أفراد عائلتها، بعد هربها منهم إثر تعنيفهم المستمر لها.