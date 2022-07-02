ماذا أهدت أفنان الباتل شقيقتها هناي؟

قالت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي السعودية أفنان الباتل، إنها اتصلت بشقيقتها هناي لتهنئتها على تخرجها بتفوق بنسبة 100%.

ووثقت أفنان الباتل عبر حسابها في ”سناب شات“ إرسالها هدية لشقيقتها، عبارة عن مبلغ وقيمته 100 ألف ريال (نحو 27 ألف دولار).

وعلقت: ”المبلغ المقدم نظير تفوقها، وكل نجاحاتها“، حيث هنأتها في نص رسالة على تخرجها وزواجها وحملها وعيد ميلادها.

ولم تضع أفنان الباتل اسمها كمرسل، بل عمدت إلى كتابة ”الفقيرة لله“، كتوقيع بدل اسمها على الهدية.

وجاء مبلغ الهدية من المشهورة السعودية لشقيقتها هناي بعد تحدي الأخيرة لها، بإهدائها مثل هذا المبلغ، في حال حصلت على نسبة 100% عند التخرج.

وأثارت هدية أفنان الباتل جدلا بين متابعين، وعلقت مغردة في موقع ”تويتر“ أن تصرف ”الباتل“ كان مستفزا: ”أسلوب أفنان الباتل في الهدايا لأهلها مستفز ولا أنا مشخصنتها“.

وعلقت أخرى بالقول: ”شفت سنابات أفنان الباتل وهي تحول لأختها مية ألف ريال سعودي عشانها نجحت وكاتبة الفقيرة لله، ماخفيكم أن الصداع اللي فيني زاد زيادة وبقولها لنفسي والله أنا الفقيرة لله“.

واستنكرت مغردة: ”في عز غلاء الأسعار وبعض الأُسر تسجل في الضمان الاجتماعي من قلة الحيلة تشوف سنابة #أفنان_الباتل تهدي مئة ألف لأختها مقابل تحد“.

بينما اتهمت ”عبير“، أفنان الباتل، بإثارة الجدل مقابل الـ(ترند): ”أفنان الباتل كل مانسوها الناس راحت أهدت أحد من عائلتها هدية مبالغ فيها وتطلع ترند“.

وسبق أن أثارت الباتل مع بداية أزمة كورونا، جدلا بين متابعين، بعد توثيقها في مقطع فيديو، قيامها بالتسوق في إحدى المولات وظهرت تشتري كميات كبيرة من علب حليب الأطفال، فاتهمها البعض بالجشع.

ووثق الفيديو في حينها، إقدام أفنان وهي تحرص على تخزين السلع المخصصة للأطفال لتأمين طفلها الصغير تركي، بدعوى خوفها من أن تتسبب أزمة كورونا بنقص في السلع الأساسية.

وتحدثت أفنان الباتل في مقطع الفيديو قائلة: ”الوضع يحتاج عربية يلا بكفي عشان أخزن“، حيث كانت تتجول في المول ومعها عربة وضع السلع وبدأت تشتري سلعا أكثر من احتياجاتها بغرض التخزين.