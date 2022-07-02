أثير الحلوة تتعرض لأزمة صحية

تعرضت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي السعودية، المعروفة بـ“أثير الحلوة“، لأزمة صحية، لم تكشف عن تفاصيلها.

وعبر حساب أثير الحلوة في ”سناب شات“، نشرت شقيقة أثير الحلوة فيما يبدو، صورة لها وهي نائمة وتعاني من ارتفاع الحرارة، مبينة أن أثير مرهقة جدا، وترقد معظم الوقت في السرير“.

ولاحقا ظهرت المشهورة السعودية، وهي تستخدم جهازا للتنفس، فيما ردت على تعليقات لمتابعيها تطمئنهم على صحتها، لافتة إلى أنها ستعاود الظهور عند تحسن صحتها.

وكان مقطع فيديو نشرته شقيقة أثير في وقت سابق من داخل المستشفى، قالت فيه إنها ”تعرضت للحسد“، كما ظهرت أثير الحلوة وهي تجري فحصا لفيروس كورونا.

وهذه ليست المرة الأولى التي تتهم فيها المشهورة السعودية، متابعيها بالحسد، فسبق أن أثارت جدلا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، في فبراير/ شباط الماضي، بعد ظهورها بالحجاب مدعية إصابتها بالحسد بعد آلام.

وظهرت أثير الحلوة عبر حسابها في ”سناب شات“، آنذاك، مرتدية الحجاب، وهي متأثرة، مبينة أنها تعرضت لآلام شديدة بيدها وجسدها لا تعرف سببها، مطالبة متابعيها بقول ”ما شاء الله“ حين يشاهدونها، ملمحة بذلك إلى حسدهم لها.

وقالت ”لو سمحتوا أي شي، يعجبكم أو ما يعجبكم قولوا ما شاء الله عليه، لأن أنا من أمس أحس يدي قاعدة تقطعني، وجسمي كله ما عارفه، أحس مرة قاعدة تقطعني عروقي ايش هذا“.

وعلقت أنها ”كانت ترتدي ذهبا في يدها بمناسبة يوم التأسيس، لكنها فوجئت بآلام شديدة بها وبجسدها، لا تعرف سببها، وجعلتها تبكي بشدة“، مشددة على متابعيها عدم ”حسدها“ وألا يضروا غيرهم في حال شاهدوا شيئا أعجبهم.

وأوضحت أثير الحلوة في مقطع الفيديو أن ”سيدة لا تتحدث العربية، قامت بإمساك يدي المزدانة بالذهب في يوم التأسيس، ومنذ ذلك الحين ويدي تؤلمني.. وأمس وحده قاعدة تصور وماتسولف عربي، وشكلها يخوف، راحت شافت الذهب بيدي، وصارت تسولف معاي، سبحان الله يدي اللي مسكتني منها صارت تعورني، لو سمحتم قولوا ماشاء الله على أي شي، لان صدق ماعرف اش فيني وقاعده أتالم من دون سبب“.

وتسبب حديث أثير الحلوة آنذاك بسخرية وانتقاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي.