سبب وفاة الفنان الكويتي غانم الحمادي

فارق الفنان الكويتي غانم الحمادي، الحياة، اليوم الجمعة، إثر حادث مروري أليم، وسط حالة حزن عامة انتابت الوسط الفني في البلاد.

وقالت مصادر كويتية، إن الفنان غانم الحمادي، توفي نتيجة وقوع حادث مروري مروع على أحد الطرق السريعة في البلد الخليجي الذ=ي يشهد حوادث مرورية مميتة باستمرار.

وتوفي الفنان الكويتي عن عمر ناهز 36 عامًا إثر انقلاب سيارته على طريق الملك فهد بن عبدالعزيز، بالقرب من منطقة ”أم الهيمان“، حيث كان متوجهًا إلى بيته في مدينة صباح الأحمد.

وذكرت مصادر كويتية أن إطار سيارة الفنان غانم الحمادي انفجر خلال قيادته سيارته على الطريق السريع، ما أدى إلى انقلابها ووفاته على الفور.

وشيّع كويتيون الفنان الراحل، بعد صلاة ظهر اليوم الجمعة، وتم دفن الجثمان في مقبرة الصليبخات في العاصمة الكويت، بحسب ناشطين.

ونعى طيف واسع من الفنانين، والشخصيات المجتمعية، الفنان الراحل غانم الحمادي، ودشن ناشطون وسمًا باسمه عبر ”تويتر“ للتفاعل حول وفاته واستذكار مناقبه وخصاله.

والفنان الراحل عضو في فرقة ”الفن الأصيل“ التي تشارك في إحياء الحفلات بكافة أنواعها من خلال أعضائها الذين كان الراحل واحدًا منهم.